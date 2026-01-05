Haluk Şentürk kimdir, neden gözaltına alındı?

Aslen Kocaeli'nin Gölcük ilçesinden olan Haluk Şentürk, Şen Ajans'ın sahibi olarak müzik sektöründe sarsılmaz bir yere sahip. Özellikle Bülent Ersoy, Hadise ve Gülşen gibi isimlerin en yakınındaki isim olan Şentürk'ün çalıştığı portföy adeta bir "şampiyonlar ligi" gibi:

Pop Dünyası: Hadise, Gülşen, Merve Özbey, Aleyna Tilki (geçmişte), Rober Hatemo.

Fantezi ve Arabesk: Bülent Ersoy, Deniz Seki, Linet, Aşkın Nur Yengi, Muazzez Ersoy.

Yeni Nesil: Norm Ender, Resul Dindar, Derya Bedavacı.

Neden Gözaltına Alındı?

5 Ocak 2026 sabahı gerçekleştirilen operasyonun detayları yavaş yavaş netleşiyor. Haluk Şentürk'ün, İstanbul Etiler'deki evinde yapılan aramanın ardından "yasaklı madde soruşturması" kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Halk TV'nin haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şentürk ile birlikte, popüler dizi oyuncusu Doğukan Güngör'ün de aynı operasyon dahilinde gözaltına alınması dikkat çekti. Soruşturmanın kapsamının genişleyebileceği ve diğer ünlü isimlerin de ifadesine başvurulabileceği iddia ediliyor.