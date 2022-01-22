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Gündem Haluk Özdil Rusya ve İran tehlikesini işaret ederek duyurdu: Uyarıyorum! Türkiye'ye bunu bilerek yaptılar
Gündem

Haluk Özdil Rusya ve İran tehlikesini işaret ederek duyurdu: Uyarıyorum! Türkiye'ye bunu bilerek yaptılar

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, İran'ın gaz akışını kesmesi ve Rusya ile Ukrayna krizinin patlak vermesi gibi meselelerin Türkiye'ye yansımasını değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 15:55:00 -
Haluk Özdil Rusya ve İran tehlikesini işaret ederek duyurdu: Uyarıyorum! Türkiye'ye bunu bilerek yaptılar

Araştırmacı yazar Haluk Özdil, Türkiye'yi yakından ilgilendiren gelişmelere ilişkin kişisel Youtube kanalı üzerinden konuştu.

Haluk Özdil, 'Uyarıyorum. Türkiye bir bataklığın ortasına itildi' diyerek İran'ın doğalgazı kesmesi ve Rusya ile Ukrayna'nın savaşa girmesinin büyük tehlikeler doğurabileceğini söyledi.

İşte Haluk Özdil'in o açıklamaları:

İran durup dururken doğalgazı kesti. Bahane olarak arızayı gösterdi. İran, Türkiye’nin bölgedeki rolünden rahatsız. Çünkü İran’ın kendisine has yayılmacı politikası var. Bunun önünde engel olarak Türkiye’yi görüyor. Bakmayın kardeş ülkeyiz, dediklerine bunu bilerek yaptılar. İran bunu ilk kez yapmıyor. Geçmişte de yaptı. İran gibi dostunuz olursa çok fazla düşmana ihtiyacınız yok. DAEŞ yeniden çıkmaya başlıyor. Ukrayna-Rusya krizi var. Batı’da Yunanistan var. Türkiye’nin gücü burada test ediliyor. Türkiye’nin Ukrayna-Rusya krizinde çözüm üretip burada başarılı olması lazım. Çünkü NATO girerse Türkiye’de haliyle savaşa girmiş olacak. Türkiye’nin dört tarafı da problemli ve arada kalmış durumdayız. Doğalgazımız kesilir ve Rusya’dan buğday alamazsak büyük bir kriz bizi bekliyor demektir.

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