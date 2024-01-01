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Gündem Haluk Levent'ten yıllar sonra Filistin itirafı
Gündem

Haluk Levent'ten yıllar sonra Filistin itirafı

Yeniakit Publisher
2024-01-01 15:46:00 -
Haluk Levent'ten yıllar sonra Filistin itirafı

Şarkıcı Haluk Levent, üniversite yıllarında Filistin'e destek için hazırladığı pankartı anlattı.

Haluk Levent, 1988 yılında üniversitede öğrenim görürken Filistin’e destek vermek için okula bir pankart astığını ve sivil polisler tarafından yakalandığını iletti.

Haluk Levent, yaşadığı olayı anlatırken, o dönemin okul müdürü ve şimdilerde Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcısı konumunda bulunan Prof. Dr. Doğan Aydal'ın, kendisinin yaptığı yaramazlıklardan dolayı çok çektiğini söyledi ve hakkını helal etmesini umduğunu iletti. Üniversite döneminde, İsrail askerlerine taş attığı için askerler tarafından yakalanıp dövülen Filistinli genç Vail Cude'nin görüntülerinden etkilendiğini vurgulayan Haluk Levent, iki arkadaşıyla birlikte “İsrail döktüğün kanda boğulacaksın” yazılı bir pankart hazırladığını anlattı.

Pankartı Kastamonu Narullah Meydanı’na gizlice astıklarını ileten Levent, ertesi gün sınıfa sivil polislerin geldiğini ve kendisini sorguladıklarını anlattı.

Haluk levent, üçüncü üniversiteden de atılma ihtimalinden endişelenerek pankartı astığını kabul etmediğini söylediğini ve bunun sonucunda serbest bırakıldığını iletti.

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