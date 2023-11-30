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Gündem Haluk Levent'ten Gazze'ye destek konseri
Gündem

Haluk Levent'ten Gazze'ye destek konseri

Yeniakit Publisher
2023-11-30 13:45:00 -
Haluk Levent'ten Gazze'ye destek konseri

Haluk Levent, İsrail'in saldırıları karşısında Gazze'ye destekte bulunmak üzere konser verecek.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre sanatçı, 17 Aralık'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sahne alacak.

Gazze Belediye Başkanı ile görüştüğünü aktaran Levent, konserden elde edilecek gelirin Gazze'de yaralı çocukların tedavisinde kullanılacağını belirtti.

Haluk Levent, konsere ilişkin sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Para bir yere kadar önemli ama amaç Filistin halkı ile dayanışma! Haydi gelin." diyerek müzikseverleri desteğe çağırdı

Zirve Yapım organizasyonu ile gerçekleştirilecek konserin biletleri Passo üzerinden satışa sunuldu.

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