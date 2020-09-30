Haluk Levent'ten '1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu' projesine destek
Sanatçı Haluk Levent, "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine 15 adet su kuyusu bağışlayarak
Ahbap Derneği Başkanı sanatçı Haluk Levent, şehitlerimiz için yaptığı destekle büyük vefa örneği sergiledi.
Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Coşkun Yıldız ve Deniz Feneri İletişim Danışmanı Fevzi Yalçın'ın ziyarette bulunduğu Levent, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun himayesinde başlatılan "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine 15 adet su kuyusu bağışında bulundu.
Haluk Levent bu anlamlı bağışla; unutmadığı kahraman şehitlerimize büyük bir vefa örneği gösterdi.
Levet'in bağış yaptığı su kuyuları Kamerun, Benin ve Togo'da inşa edilecek.
Projeye destek yağıyor
Bakan Soylu'nun 11 kuyu bağışlayarak başlattığı, "1000 Şehidimize 1000 Su Kuyusu" projesine her kesimden destek yağıyor.