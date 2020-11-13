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Gündem Haluk Levent’in ‘Ahbap’ları takdir topluyor
Gündem

Haluk Levent’in ‘Ahbap’ları takdir topluyor

Türkiye'nin birçok kentinden gönderilen yardımların AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çalışan Ahbap üyeleri, yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 20:49:00 -
Haluk Levent’in ‘Ahbap’ları takdir topluyor

Sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği üyeleri, İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sarsıntının ardından depremzedelerin yardımına koştu.

Haluk Levent'in yaklaşık 4 yıl önce platform adı altında faaliyete başladığı ve ardından dernekleşen "Ahbap", bir süre sonra Türkiye'nin 70 şehrinde 320 bin gönüllüye ulaştı.

Ahbap üyeleri, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından yardım faaliyetlerine katıldı.

Türkiye'nin birçok kentinden gönderilen yardımların AFAD koordinasyonunda Fuar Kültürpark'ta ihtiyaç sahiplerine ulaşması için çalışan Ahbap üyeleri, yaptıkları çalışmalarla takdir topluyor.

Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, AA muhabirine, gönüllülerinin arasında her düşünce ve siyasi görüşten insanlar olduğunu belirtti.

Tabanda iyilik yapma amaçlarının olduğunu dile getiren Levent, derneği "Dünyada arkasında lobisi, düşünce kuruluşu, muhalefet ve iktidar olmayan, sadece Adanalı Haluk abilerinin olduğu ve her şehirden insanların ortak payda güzellikte buluştuğu bir platformuz." diye tarif etti.

İzmir'de deprem olduğunu öğrendiğinde çok üzüldüğünü dile getiren Levent, AFAD ve diğer ilgililerle görüşerek yardım çalışmaları için çok hızlı bir şekilde örgütlendiklerini söyledi.

İzmir'deki deprem bölgesinde 500'ün üzerinde Ahbap Derneği üyesinin görev yaptığını bildiren Levent, "İzmir depremi AFAD ile koordineli çalıştığımız üçüncü afet oluyor. Çocuklarımız canla başla çalışıyorlar. Sadece gelen yardımların istiflenmesi değil, depo sorumluluğunu da aldık. AFAD ve Türk Kızılay'ın birçok yerinde bizim gönüllülerimiz bulunuyor. Bazı gönüllülerimiz ise alanda görev yapıyor. Depremden etkilenen çocuklarla ilgileniyorlar. Çadırlar sökülüp insanlar evlerine yerleştirilmeye başlayıncaya kadar Ahbaplar olarak İzmir'de olacağız." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımız kenetlendi"

Haluk Levent, depremin ardından İzmirlilerle bir araya geldiğini ve onlara moral vermeye çalıştığını anlattı.

Depremin yaralarının kısa sürede sarılacağına inandığının altını çizen Levent, "Devletin ve belediyenin birlikte koordineli çalışmalarıyla çok daha iyi yerlere gideceğine inanıyorum. Vatandaşlarımız kenetlendi, oldukça fazla yardım malzemeleri gönderdiler. Kaybettiklerimizin acısı dinmez. Türkiye zaten büyük bir devlet. Türk halkı böyle durumlarda çok duyarlı. Sadece biraz heyecanlı, her şeyin bir anda olup bitmesini isteyen bir yapımız var." dedi.

Ahbap Derneği üyesi 29 yaşındaki Ozan Aktaş da afetin yaşandığı ilk günden bu yana depremzedelerin yanında olduğunu aktardı.

Fiziksel olarak çok yorulduğunu ancak bunu dert etmediğini dile getiren Aktaş, "Yaşadığımız hazzı ve huzuru anlatamam. Kendi adıma günümün verimli geçtiğini düşünüyorum. Burada çok güzel bir arkadaşlık var. İyilik ve sevginin bu dünyanın yegane temeli olduğunu düşünüyorum. Bir kafem var, kendi işimi bırakıp buradayım." diye konuştu.

Üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Dilan Mercan da depremi kaldığı öğrenci yurdunda yaşadığını, sabahtan akşama kadar gönüllü olarak görev almasına rağmen hiç yorulmadığını, afetzedeler için çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: AA

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