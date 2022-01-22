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Gündem Haluk Levent 'maalesef' diyerek duyurdu! Gerçek ortaya çıktı
Gündem

Haluk Levent 'maalesef' diyerek duyurdu! Gerçek ortaya çıktı

Kadıköy'de yaşlı bir çiftin kar yağarken kira yardımı istediği görüntüler gündem olmuştu. Haluk Levent, olayın perde arkasının araştırıldığını, videonun kurgu çıktığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 12:17:00 -

İstanbul'da beklenen kar yağışı akşam saatlerinde etkili olurken, sosyal medyada yayılmaya başlayan bir video herkesi hüzünlendirdi. Kadıköy'de çekildiği belirtilen görüntülerde yaşlı çiftin karlar altında yardım istediği görüldü.

Video kısa sürede çok sayıda görüntülenmeye ulaşırken, yaşlı çiftin yardım feryadını görenler destek vermek adına çifte ulaşmak için girişimlerde bulundu. Öte yandan İstanbul Valiliği ekipleri de yaşlı çifti bulmak için yoğun bir çaba harcadı.

Haluk Levent'te paylaşım

Herkesin merak ettiği yaşlı çiftle ilgili detaylara ulaşan Haluk Levent ve Ahbap ekibi, tüyleri diken diken eden bir olayla karşılaştı.

Sosyal medyada çiftin paylaşıldığı bir videonun altına yorum yapan Haluk Levent, "Olay araştırıldı. Böyle bir durum yok. Maalesef kurgulanmış." dedi.


Farklı kişileri çift olarak paylaştılar

Farklı bir aileyi videodaki çift olarak paylaşarak Haluk Levent'e 'Kurgu değil' mesajı atanlara Levent'ten, "Bazı arkadaşlarımız bu fotoyu gösterip “aile bulundu ki niye kurgu dediniz “ diye bizlere twit atmış. Bu videodaki kadın ile fotodaki kadın aynı kişi değil. Zaten bu ablamızı da araştırdık. Durumları kötü. Dilencilik de yapıyorlar. Fakat videodaki kişiler bunlar değil." cevabı geldi.

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