Tam 100 sene boyunca banka kasasında saklanan bavulu açtılar: Bütün aile küçük dilini yuttu

Habsburg ailesinin kasanın açılışına tanıklık etmesi için New York Times'ı davet etmesiyle, bavulun içindeki diğer tarihi zenginlikler de ortaya çıktı. Kutudan Floransa Elması'nın yanı sıra; elmaslarla süslü Altın Post Nişanı, mücevher işlemeli rozetler, tarihi şapka iğneleri ve sarı safirlerle bezeli çok sayıda kraliyet mücevheri çıktı. Tarihi Avusturya kuyumculuk firması AE Köchert, yaptığı incelemede elmasın kesim özellikleri ve oranlarının tarihi kayıtlarla tamamen uyuştuğunu belirterek orijinalliğini tescilledi. Mücevherlerin ortaya çıkması, bilim dünyasında Hindistan’ın ünlü Golconda yataklarından gelip gelmediğine dair yeni bir araştırma heyecanı yaratırken, diğer yandan hukuki bir krizi de beraberinde getirdi. Habsburg ailesi adına açıklama yapan Karl von Habsburg-Lothringen, mücevherleri bir vakıf bünyesinde korumak ve kendilerine savaşta sığınak açan Kanada halkına minnettarlık göstergesi olarak orada sergilemek istediklerini belirtti. Avusturyalı yetkililer, Floransa Elması'nın doğrudan devlet hazinesine ait olup olmadığını belirlemek için hukuki bir inceleme başlattı.