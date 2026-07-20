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Tam 100 sene boyunca banka kasasında saklanan bavulu açtılar: Bütün aile küçük dilini yuttu

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Tam 100 sene boyunca banka kasasında saklanan bavulu açtılar: Bütün aile küçük dilini yuttu

Yaklaşık bir asırdır kayıp olduğu sanılan 137 karatlık efsanevi "Floransa Elması", Kanada'da unutulmuş bir banka kasasındaki eski bir bavulun içinde bulundu. Habsburg Hanedanı'nın Nazi işgalinden korumak için gizlediği bu paha biçilemez tarihi miras, şimdi Avusturya devleti ile aile arasında dev bir hukuk mücadelesini başlattı. Yıllarca sır gibi saklanan bavulun içinden çıkan diğer kraliyet mücevherleri ise tarihçileri hayrete düşürdü.

#1
Foto - Tam 100 sene boyunca banka kasasında saklanan bavulu açtılar: Bütün aile küçük dilini yuttu

Dünyanın yaklaşık bir asırdır kayıp olduğuna inandığı efsanevi Floransa Elması, Kanada'daki bir banka kasasında, eski bir karton bavulun içinde sapasağlam bulundu. Habsburg Hanedanı'nın Nazi tehdidinden korumak için yıllarca gizli tuttuğu bu devasa hazine, kasanın açılmasıyla birlikte nihayet gün yüzüne çıktı. 9 kenarlı çift gül kesimi ve hafif yeşilimsi sarı rengiyle dünyanın en tanınmış kraliyet mücevherlerinden biri olan 137,27 karatlık bu taş, tarihçileri ve mücevher uzmanlarını heyecana boğdu.

#2
Foto - Tam 100 sene boyunca banka kasasında saklanan bavulu açtılar: Bütün aile küçük dilini yuttu

Floransa Elması'nın bilinen tarihi 17. yüzyıla, Rönesans'ın en güçlü ailesi olan Medici Hanedanı'na kadar uzanıyor. Son Medici varisinin ölümünün ardından Habsburg Hanedanı'na geçen elmas, Kutsal Roma İmparatoru Franz Stephen'ın taç giyme töreninde tacı süslemiş ve Avrupa'nın en değerli sembollerinden biri haline gelmişti. 1918'de Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun çöküşüyle resmi kayıtlardan silinen elmasın, çalındığı ya da eritildiği düşünülüyordu. Gerçek ise çok başkaydı. İmparatoriçe Zita, 1940 yılında Nazi tehdidi büyüyünce mücevherleri yanına alarak Avrupa'dan kaçtı ve Kanada'ya ulaştı. Bavulu Quebec'teki bir banka kasasına kilitleyen Zita, yerini sadece iki oğluna söyledi. Aile, yaklaşık 100 yıl boyunca kasanın kirasını ödeyerek bu sırrı sakladı.

#3
Foto - Tam 100 sene boyunca banka kasasında saklanan bavulu açtılar: Bütün aile küçük dilini yuttu

Habsburg ailesinin kasanın açılışına tanıklık etmesi için New York Times'ı davet etmesiyle, bavulun içindeki diğer tarihi zenginlikler de ortaya çıktı. Kutudan Floransa Elması'nın yanı sıra; elmaslarla süslü Altın Post Nişanı, mücevher işlemeli rozetler, tarihi şapka iğneleri ve sarı safirlerle bezeli çok sayıda kraliyet mücevheri çıktı. Tarihi Avusturya kuyumculuk firması AE Köchert, yaptığı incelemede elmasın kesim özellikleri ve oranlarının tarihi kayıtlarla tamamen uyuştuğunu belirterek orijinalliğini tescilledi. Mücevherlerin ortaya çıkması, bilim dünyasında Hindistan’ın ünlü Golconda yataklarından gelip gelmediğine dair yeni bir araştırma heyecanı yaratırken, diğer yandan hukuki bir krizi de beraberinde getirdi. Habsburg ailesi adına açıklama yapan Karl von Habsburg-Lothringen, mücevherleri bir vakıf bünyesinde korumak ve kendilerine savaşta sığınak açan Kanada halkına minnettarlık göstergesi olarak orada sergilemek istediklerini belirtti. Avusturyalı yetkililer, Floransa Elması'nın doğrudan devlet hazinesine ait olup olmadığını belirlemek için hukuki bir inceleme başlattı.

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