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Gündem Haluk Levent İsrail halkına İbranice seslendi
Gündem

Haluk Levent İsrail halkına İbranice seslendi

Yeniakit Publisher
2024-05-31 08:59:00 - 2024-05-31 09:11:26
Haluk Levent İsrail halkına İbranice seslendi

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Haluk Levent'ten İsrail halkına ibranice bir çağrı geldi.

Sanatçı ve Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımla İsrail halkına seslendi.

İSRAİL HALKINA SESLENDİ

Levent’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “İsrail halkına, Size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin’deki soykırıma son verin.”

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Yorumlar

Şeyh Şamil bu

Şöyle yazsa daha etkili olurdum geçmişte yaptıklanız sapıklıklardan dolayı defalarca soykırıma uğrayan bir halk olarak tekrar aynı hataları ve sapkınlıkları derhal durdurun. Yoksa yok olacaksınız.
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