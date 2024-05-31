Haluk Levent İsrail halkına İbranice seslendi
Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken, Haluk Levent'ten İsrail halkına ibranice bir çağrı geldi.
Sanatçı ve Ahbap Platformu Başkanı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı İbranice paylaşımla İsrail halkına seslendi.
İSRAİL HALKINA SESLENDİ
Levent’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “İsrail halkına, Size ne söylendi bilmiyorum ama geçmişte soykırıma uğramış bir halkın torunları olarak Filistin’deki soykırıma son verin.”
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