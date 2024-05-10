Haluk Levent, BM’de Gazze'yi anlattı salondan alkış sesleri yükseldi

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve şarkıcı Haluk Levent, Kenya'daki BM toplantısında Gazze'deki katliama ilişkin açıklamalarda bulundu.

Levent, salonda yaşananları CNN Türk'te yayınlanan Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sunduğu Gece Görüşü programında anlattı:

Çok konuşamayacağım, çünkü toplantılar sürüyor. Depremlerde, yangın ve sel felaketlerinde neler yaptık diye BM'nin dikkatini çekmiştik. Benden AHBAP ile ilgili konuşmamı istediler. Ancak baktım, Dünya Sağlık Örgü raporlarına... Refah Sınır Kapısı'nda 600 bin çocuğun ölüm tehlikesinde olduğunu söylüyor. Dedim ki "Haluk sen ne yapabilirsin? Böyle bir fırsatın var. Bütün dünya duysun." Çıktım söyledim, tabii daha çok şey vardı söylediğim. BM'nin daha da bağımsız olması gerekiyor. Birçok şey söylemektim ama hanımefendi kesmeye çalıştı. Neredeyse alkışlayanların çoğu yanıma geldi. Hiç beklemiyorlardı böyle bir konuşmayı. Dünyanın çok yerinden gazeteci sorularını sordu. Elimden Filistin halkı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Geçmişte de şarkılar yapmıştım.

SALONDA ALKIŞ SESLERİ

Levent, BM'deki konuşmasında, "Güzel ülkem Türkiye'den selamlar getirdim. Bugün buraya projelerimi anlatmaya gelmiştim ancak bu sabah uyandığımda Gazze'de 600 binden fazla çocuğun büyük tehlike altında olduğunu öğrendim. Biz AHBAP olarak Gazze'ye insani yardım göndermeyi denedik ama çok fazla engelle karşılaştık. Bildiğiniz gibi 100'den fazla BM çalışanı da hayatını kaybetti. Ayrıca Başbakan Netenyahu'ya da bir soru sormak istiyorum. 10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı gösterebilirsiniz?" ifadelerini kullandı.

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Haluk Levent yaptığı konuşmayla, toplantıda bulunan diğer katılımcıların da alkışlarını aldı.