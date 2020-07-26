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Siyaset

Haluk Koç'tan Kılıçdaroğlu'na ret

CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, kendisini Parti Meclisinde görmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun teklifini reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 14:48:00 -
Haluk Koç'tan Kılıçdaroğlu'na ret

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi için anahtar listesini açıkladı. 

Gerçek Gündem’in haberine göre Kılıçdaroğlu, kurultayın ilk gününde yeniden seçilmesinin ardından Parti Meclisi için 74 kişilik bir anahtar liste oluşturdu. PM’de çalışmak istediği isimleri liste haline getiren Kılıçdaroğlu, bazı vekilleri bizzat arayarak yeni dönemde PM’de birlikte çalışmak istediğini dile getirdi. Bu isimlerden biri de CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç oldu.

Görevi reddetti

Haluk Koç’un “Sayın genel başkanım, bana güveniniz için teşekkür ederim. Ancak yeni dönemde benim yerime genç bir arkadaşımızın görev almasının daha uygun olacağını düşünüyorum. Ben partime karşı her türlü görevimi mevcut konumumla yerine getireceğim, her türlü desteğimin de sizlerle olmasını bilmenizi isterim” dediği öğrenildi.

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