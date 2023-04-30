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Gündem Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na cevap
Gündem

Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Yeniakit Publisher
2023-04-30 00:47:00 -
Haluk Bayraktar'dan Kılıçdaroğlu'na cevap

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, CHP lideri ve Millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını paylaşan Bayraktar şu ifadelere yer verdi: Sn.Kılıçdaroğlu, bugün yine isimlerimizi zikretmişsiniz, her ne kadar bugüne değin biz pek hissedemesek de bizi desteklediğinizi söylemişsiniz.

Buna rağmen Milli SİHA’lara jitem diyen, bize devlet şirketlerinden insan kaynağı çalma iftirası atan, belediyeden para aldığımız yalanını söyleyen vekillerinizi neden Diyarbakır’da, İzmir’de, Malatya’da listelerde yükselttiğiniz sorusunu cevaplamamışsınız. Sezgin Tanrıkulu’nun ismi verilince duymazdan gelmişsiniz.

Rahmetli Babamız bu iftiraları size yıllar önce mektupla ve telefonda şikayet etmiş fakat o zaman da duyarsız kalmıştınız.

Nihayet, başka bir iftirayı siz atınca, Babamız Özdemir Bey size dava açmış ve mahkeme sizi tazminata mahkum etmişti.

Kazanılacak tutarın da şehit ailelerine bağışlanmasını vasiyet etmişti.
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Bu tutarsız halinizi milletimizin takdirine sunuyoruz.

Bizim derdimiz siyaset değil. Siz yapın siyasetinizi. Biz hakkımızı, milletimizin hukukunu çiğnetmemenin derdindeyiz.

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