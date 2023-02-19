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Gündem Haluk Bayraktar: İmkanı olan herkesi davet ediyorum
Gündem

Haluk Bayraktar: İmkanı olan herkesi davet ediyorum

"Evim Yuvan Olsun" kampanyasına destek verdiğini açıklayan Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "İmkanı olan herkesi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 11:27:00 -
Haluk Bayraktar: İmkanı olan herkesi davet ediyorum

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin barınma sorununun çözümüne katkı sağlamak üzere "Evim Yuvan Olsun" kampanyası başlatıldı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Evim Yuvan Olsun" kampanyasına katıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Haluk Bayraktar, imkanı olan herkesi kampanyaya davet ettiğini vurguladı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Kullanmadığımız evlerimiz depremzede kardeşlerimiz için sıcak bir yuva olabilir. Ben de #EvimYuvanOlsun diyerek bu güzel kampanyaya katıldım. İmkanı olan herkesi davet ediyorum."

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Yorumlar

Orhan İnan

Rabbim bu güzel, iman dolu yürekleri çoğaltsın .
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