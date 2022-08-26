Haluk Bayraktar Batı medyasına konuştu: Rus medyasının iftiralarını görüyoruz

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Batı medyasına önemli açıklamalarda bulundular.

Bayraktar'ın kendileri için kişisel olarak ne ifade ettiği sorulduğunda Haluk Bayraktar, insansız hava araçlarının daha adil ve hakkaniyetli bir dünyanın oluşturulmasına katkıda bulunmasını istediğini söylüyor. Haluk Bayraktar, Ukrayna'nın kendi özgürlüğünün yanında dünya için de savaştığını sözlerine ekledi.

Bayraktar kardeşler, Ukrayna'yı açıkça destekliyor ve Ukrayna ordusuna birkaç kez ücretsiz insansız hava aracı verdiler ve gönüllüler tarafından toplanan para Ukraynalı mültecilerin ihtiyaçlarına yönlendirildi. Haluk Bayraktar, geliştirdikleri teknolojilerin bağımsızlık mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemesinden gurur duyduğunu belirtti.

Selçuk Bayraktar ise Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini "haksız ve yasadışı bir savaş" olarak gördüğünü söyleyerek Ukrayna halkını asil olarak nitelendirdi.

Haluk Bayraktar, "Ukrayna birçok ülkeden İHA temin etmek istedi ama sadece Türkiye olumlu yanıt verdi. Bayraktar sistemleri Ukrayna'da 2018'den beri kullanılıyor" dedi.

Türkiye ile Ukrayna arasında sadece SİHA anlaşmasının olmadığını dile getiren Bayraktar kardeşler savunma sanayi anlamında birçok iş birliğini olduğunun altını çizdi.

Ukrayna ile sadece ticari ilişkiler nedeniyle yakınlık kurulduğu iddiasına Haluk Bayraktar, "Bizim için öncelik, güçlü ilişkiler kurmak ve her iki tarafın da yararına olacak iş birliğini geliştirmektir" dedi.

Haluk Bayraktar ayrıca, Ukrayna'daki savaşının başlamasıyla birlikte, Bayraktar SİHA'lara olan ilginin ve satışların arttığını doğruladı.

"Önceliğimiz para değil"

Teknoloji geliştiren bir şirket olduğunu belirten Haluk Bayraktar, önceliklerinin para olmadığını söyledi.

Rusya'dan gelen tepkiler hakkında konuşan Haluk Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi hedeflerimiz var. Stratejik iş birliği içinde olduğumuz ülkelerin yanı sıra ülkemizin kalkınmasına da katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bu teknolojileri kendimiz kullanmıyoruz. Onları geliştirerek kullanmak üzere başkalarına aktarıyoruz."

Örneğin, Ukrayna'da, SİHA'ların ne zaman ve nasıl kullanılacağına Ukrayna ordusunun karar verdiğini kendilerinin sürece dahil olmadığını söyleyen Haluk Bayraktar, "Ne yazık ki, Rus medyasında, sistemlerimiz Rus hava savunma sistemlerini ve zırhlı araçlarını yok ettiği için iftiralar görüyoruz. Ama günün sonunda, biz teknoloji sağlayan bir şirketiz. Bayraktar'ın Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesine katkı sağladığını ve bu katkının en iyi şekilde yapılmasını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.