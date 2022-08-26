Haluk Bayraktar açıkladı... İşte Ukrayna'daki İHA fabrikasında son durum

Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna merkezli 1+1 kanalının sorularını yanıtladı.

Türkiye ve Ukrayna arasında stratejik düzeyde bir işbirliği olduğunu dile getiren Haluk Bayraktar, "Havacılık ve savunma alanında Türkiye ve Ukrayna arasındaki iş birliği Bayraktar TB2’nin Ukrayna envanterine girmesinden sonra hızlandı. Her iki tarafın da fayda gördüğü bir model. İki taraf için bağımsız bir tedarik zinciri oluşturuldu ve iki taraf da kendine yeterlilik sağlamış oldu. Ukrayna’da fabrika projemiz var ki bu Ağustos 2019’da Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Baykar’ı ziyaret ettiğinde başlamıştı. Türkiye’ye ziyareti kapsamında Baykar’ı ziyaret ettiği sırada Ukraynalı operatörler TB2 ile Türkiye’de eğitim görüyordu. Buradaki altyapımızı görünce ‘Ukrayna’ya bir fabrika projesine başlayabilir misiniz?’ diye sordu. Burada yanlızca üretim olmayacak aynı zamanda bu teknolojiler üzerine araştırmalar da yapılacak. O zamandan beri bu projeye başladık ve proje devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna'nın türbin motoru üretimi kabiliyetine sahip dünyadaki birkaç ülkeden birisi olduğunu belirten Bayraktar şöyle devam etti:

"Stratejik düzeydeki İHA’larımızda iki ülke arasındaki ilişkiler bu kadar yakın olunca Ukrayna’nın motorlarını kullanmaya karar verdik. Özellikle AKINCI TİHA'da. Stratejik bir sistem olan AKINCI ilk uçuşunu Ukrayna yapımı bir motorla gerçekleştirdi. Türk ordusuna yaptığımız AKINCI teslimatlarını da Ukrayna motorlarıyla yaptık. Şimdi ise insansız savaş uçağı teknolojisi üzerine çalışıyoruz."

Muharip İnsansız Uçak Sistemi KIZILELMA'nın da Ukrayna motoruyla çalışacağını aktaran Bayraktar, "Ülkelerimiz arasındaki iş birliği sonuçlarını veriyor ve iki ülkeye de fayda sağlıyor" dedi.

Ukrayna'da kurulması planlanan İHA fabrikası hakkında da konuşan Haluk Bayraktar, çalışmalardaki son durumu şöyle açıkladı:

"Plan, Zelenski’nin ziyaretinden sonra başlamıştı ve o anda yapmaya karar verdik. Fabrikanın tasarım süreci üzerinde çalışıyoruz, taslağı üzerine ve bu fabrikanın inşa edileceği bir arsa satın aldık. Bu taleplerin gerçekleşmesi için resmi talepleri de yollamaya başladık. 3 Şubat 2022’de Cumhurbaşkanımızın Kiev’e üst düzey bir ziyareti vardı ve bu ziyarette 2 büyük anlaşma imzalandı. Birisi serbest ticaret anlaşmasıydı ve bu anlaşma fabrika planımız için de büyük bir itici güç oldu. Bu çok kritikti ve savaştan önce 3 Şubat’ta imzalandı. Savaş başladı fakat planlarımız hala devrede ve devam ediyor. İşlerimize devam ediyoruz ve tarihleri tutturmaya çalışıyoruz."