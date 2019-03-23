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Haluk Alıcık; “Nazilli’de en iyi neticeyi alacağız”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Çapahasan Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

23 Mart 2019 Cumartesi 07:15
Haluk Alıcık; “Nazilli’de en iyi neticeyi alacağız”

Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, seçim çalışmaları kapsamında Çapahasan Mahallesindeki esnafları ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.


Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, 31 Mart seçimlerine sayılı günler kala çalışmalarına hız verdi. Çapahasan Mahallesindeki esnafları ziyaret eden Başkan Alıcık, ustalık döneminde hayata geçireceği projeleri anlatarak vatandaşlardan destek istedi.


“Ülkemizin birlik ve bekası için vatandaşlarımızı Cumhur İttifakı’nı desteklemeye davet ediyorum. Cumhur İttifakı ülkemizin aydınlık geleceğine atılan büyük bir adım ve ortak aklın en güzel simgesidir” diyen Başkan Alıcık, “Ben bu güzel şehrin ve bu güzel insanların belediye başkanı olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Halkımızın teveccühü ile belediye başkanlığında 10. yılımı doldurdum. Ustalık dönemimiz için tüm bilgi ve birikimimizle ilçemizde daha güzel işler yapmaya hazırız. Allah nasip ederse 2019’dan sonra Nazilli’miz Sümer Üniversitesi’ne kavuşacak. Bu Nazilli’mize 35 bin ile 40 bin arasında öğrenci demek. Biz bu şehri aldığımızda Nazilli emekli şehriydi. Biz bu şehri üniversite ve organize sanayi şehri yaptık ve daha da ileriye götüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 07:15
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