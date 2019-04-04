Halterde Avrupa Şampiyonası heyecanı - Gürcistan'da 6-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 20 sporcu temsil edecek



ANKARA (AA) - Avrupa Halter Şampiyonası, 6-13 Nisan tarihlerinde Gürcistan'da gerçekleştirilecek. Batum kentindeki şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde ve kadınlarda ise onar sporcu temsil edecek. Şampiyona için Erkek Milli Takımı Ankara'da, Kadın Milli Takımı da Çorum'da çalışmalarını tamamladı. Milli takımlarda yer alan kadın ve erkek sporcular şöyle: Kadınlar: 45 kilo: Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan 49 kilo: Pelinsu Bayav 55 kilo: Ayşegül Çoban Başol 59 kilo: Ayşegül Çakın 64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun 76 kilo: Dilara Narin ve Rabia Kaya +87 kilo: Melike Günal

Erkekler: 55 kilo: Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin 61 kilo: Ferdi Kardal ve Bünyamin Sezer 67 kilo: Daniyar İsmayilov 73 kilo: Muhammed Furkan Özbek ve Ramazan İlhan 81 kilo: Celil Erdoğdu 96 kilo: İbrahim Arat 102 kilo: Resul Elvan



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