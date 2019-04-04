0553 313 94 23

Halterde Avrupa Şampiyonası heyecanı

- Gürcistan'da 6-13 Nisan tarihlerinde düzenlenecek şampiyonada Türkiye'yi erkekler ve kadınlarda toplam 20 sporcu temsil edecek

04 Nisan 2019 Perşembe 09:11
Halterde Avrupa Şampiyonası heyecanı


ANKARA (AA) - Avrupa Halter Şampiyonası, 6-13 Nisan tarihlerinde Gürcistan'da gerçekleştirilecek.

Batum kentindeki şampiyonada Türkiye'yi erkeklerde ve kadınlarda ise onar sporcu temsil edecek.

Şampiyona için Erkek Milli Takımı Ankara'da, Kadın Milli Takımı da Çorum'da çalışmalarını tamamladı.

Milli takımlarda yer alan kadın ve erkek sporcular şöyle:

Kadınlar:

45 kilo: Şaziye Erdoğan ve Ayşe Doğan

49 kilo: Pelinsu Bayav

55 kilo: Ayşegül Çoban Başol

59 kilo: Ayşegül Çakın

64 kilo: Nuray Levent ve Berfin Altun

76 kilo: Dilara Narin ve Rabia Kaya

+87 kilo: Melike Günal


Erkekler:

55 kilo: Muhammet Akkaya ve Muammer Şahin

61 kilo: Ferdi Kardal ve Bünyamin Sezer

67 kilo: Daniyar İsmayilov

73 kilo: Muhammed Furkan Özbek ve Ramazan İlhan

81 kilo: Celil Erdoğdu

96 kilo: İbrahim Arat

102 kilo: Resul Elvan


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Nisan 2019 Perşembe 09:11
  1. Avrupa Halter Şampiyonası
  2. Batum
  3. erkek milli takım yardımcı antrenörü hasan toker
  4. Gürcistan
  5. halter

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD, Bağdadi’nin bulunması için broşür dağıtıyor
    1. ABD, Bağdadi’nin bulunması için broşür..
    2. Süper Lig'de perde yarın açılıyor
    3. (Özel) Kartal’da orta refüjden atlayan..
    4. CHP hem hırsız hem arsız
    5. (Özel) Emniyet şeridine giren aracın..
    6. (Özel) Kamyonetin kasasında tehlikeli..
    7. Bahçeli önermişti... AK Parti harekete..
    8. Serbest piyasada döviz fiyatları
    9. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Boğaz..
    10. Fesleğen tohumunun yaraları nelerdir?..
    11. Doğu Karadeniz için çiftçilere..
    12. Belediye Başkanı Kazım Şahin’e veda..
    13. İzmir'de sosyal medyada terör..
    14. (Özel) Gaziosmanpaşa’da bir kamyon..
    15. Tosya Belediye Başkanı seçilen..
    16. Alparslan Türkeş’in ölüm yıl dönümü
    17. Kaymakam Kendüzler’den okul ziyareti
    18. Ulaştırma sektörü, Intertraffic..
    19. Halterde Avrupa Şampiyonası heyecanı
    20. Bir ilçede yeniden sayım işlemi bitti!
    21. TATSO’dan istihdama katkı sunan..
    22. Erciyes Teknopark’ta KOBİ Teknoyatırım..
    23. Küresel piyasalar ticaret..
    24. (Özel) Ters yöne dönüş yapan otomobil..
    25. İstanbul’da geçersiz oyların sayımında..
    26. Hem kaptan hem başkan!
    27. İmamoğlu ve Yıldırım arasındaki fark..
    28. Özel çocuklardan Kaymakam Özkan’a..
    29. Kardeşlerden biri doğduğu, diğeri..
    30. Meteorolojiden çığ uyarısı
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Karar verildi! Eşcinselleri idam edecekler
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Erdoğan'dan o isme telefon: Bu zaferin mimarı sensin!
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    Sarıyer'de büyük vurgun! 6 bin 351 oy...
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İstanbul'da geçersiz oyların sayımında son durum
    İmamoğlu resmen şov yaptı!
    İmamoğlu resmen şov yaptı!

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    AK Partili Başkan, CHP'li vekile böyle ayar verdi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi
    Destici'den Ankara ve İstanbul yorumu! "Cumhur İttifakı'nın partimizi dışlaması sonuçları etkiledi