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Halterciler Gürcistan'dan 14 madalyayla dönüyor

- Türk Milli Takımı, Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya kazandı- Kadınlarda Şaziye Erdoğan ve erkeklerde Daniyar İsmayilov altın madalya kazanan isimler oldu

13 Nisan 2019 Cumartesi 20:58
Halterciler Gürcistan'dan 14 madalyayla dönüyor


ANKARA (AA) - Avrupa Halter Şampiyonası'nı Türkiye, 3 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.

Gürcistan'ın Batum kentinde sona eren şampiyonada kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan ve erkekler 67 kiloda Daniyar İsmayilov, İstiklal Marşı'nı okutmayı başardı.

Şaziye Erdoğan koparmada 75 kilo ile altın, silkmede 88 kiloyla gümüş, toplamda da 163 kiloyla altın madalya elde etti.

Daniyar İsmayilov ise koparmadaki 147 kiloluk kaldırışıyla altın madalyaya uzandı.

Şampiyonada madalya kazanan diğer Türk sporcular da şöyle:

- Kadınlar:

55 kilo: Ayşegül Çoban Başol (1 bronz)

- Erkekler:

55 kilo: Muammer Şahin (1 gümüş ve 2 bronz)

61 kilo: Bünyamin Sezer (2 gümüş)

61 kilo: Ferdi Hardal (1 gümüş ve 2 bronz)

81 kilo: Celil Erdoğdu (1 gümüş)




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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 20:58
  1. Avrupa Halter Şampiyonası
  2. Batum
  3. Daniyar İsmayilov
  4. Gürcistan
  5. halter
  6. Şaziye Erdoğan

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