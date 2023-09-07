Halo'nun kızı kendisinden ünlü çıktı!

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, İstemi Betil, Özgü Namal gibi isimlerin rol aldığı; bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi isimli efsane dizide Halo Dayı lakaplı Halil İbrahim Kapar karakterine hayat veren Sönmez Atasoy’un kızı kendisinden daha ünlü çıktı. Kurtlar Vadisi'nin Halo Dayı'sının kızı meğer o dizinin yıldızıymış...

Yayımlandığı dönem ekranlarda adeta fırtınalar estiren Kurtlar Vadisi dizisinde gönüllere taht kuran karakter Halo Dayı’ya hayat veren Sönmez Atasoy’un kızı meğer kendisinden daha ünlüymüş.

Usta ismin kızı 'Kardeşlerim' isimli dizide rol alan ünlü oyuncuymuş...

Halo Dayı lakaplı Halil İbrahim Kapar karakterine hayat veren Sönmez Atasoy'un kızı, Kardeşlerim dizisinin yıldızı Fadik Sevim Atasoy'dur.

Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Sönmez Atasoy, çok sayıda film ve dizide rol aldı. Usta oyuncu 2011 yılında hayatını kaybetti.

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Fadik Sevin Atasoy'un annesi de çok ünlü bir oyuncu olan Emel Göksu’dur. Göksu da şimdilerde Aile dizisinde rol alıyor.

FADİK SEVİN ATASOY KİMDİR?

Ünlü oyuncu Fadik Sevin Atasoy, 1975 yılında Ankara'da doğdu. 1998 yılında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi'nden mezun olan ünlü isim, Dudaktan Kalbe, Avrupa Yakası ve Sev Kardeşim gibi başarılı işlerde rol aldı.

Oyuncu, şimdilerde Kardeşlerim dizisinde oyunculuk performansını gözler önüne seriyor.