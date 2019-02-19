Haller vatandaşlara açılsın herkes istediğini alsın

Hükümetin sebze-meyve fiyatlarını kontrol altına almak için tanzim satış uygulaması başlatması toptancı hallerinde de yankı buldu. Uygulamanın fiyatları aşağı çektiğini kaydeden toptancılar, hallerin de devreye sokulabileceği; tüketiciye ürün satışı yapabileceği konusunda hemfikir.

Fiyatlar düştü

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, İstanbul, Ankara ve Bursa’da kurulan tanzim satış yerlerinin sebze-meyve fiyatlarını düşürdüğüne işaret etti. Büyük marketlerin müşterilerini kaybetmemek için peş peşe indirim kampanyaları açıkladığını aktaran Tavşan, “Böylece pek çok ürün yüzde 40-50 ucuzladı. Biberin kilogram fiyatı 10 liradan 6-7 liraya, patlıcanın 10 liradan 5 liraya, patates ve soğanın 5-6 liradan 3 liraya geriledi” dedi. Tavşan, spekülasyonları önlemek ve fiyatları makul seviyelere çekmek için pek çok yönteme başvurulabileceğine dikkat çekerek, “Örneğin hallerden yararlanılabilir. Tüketiciler, şehrin ortasında bulunan ya da erişilebilir yerlerde olan hallere yönlendirilebilir; davet edilebilir” şeklinde konuştu.

Marj açıklığı sorununa dikkat

Fiyatların aşırı yükselişinin hükümeti tanzim satış uygulamasına geçmek zorunda bıraktığının altını çizen Tavşan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ne yazık ki hava açmadığı, güneş yeterli olmadığı içi üretim azaldı. Buna bir de fiyat aralığı ya da marj açıklığı sorunu eklenince sıkıntı arttı. Marj açıklığının ne olduğunu iyi anlamalı, bilmeliyiz. Diyelim ki iki ürününüz var, bunların fiyatlarını yüzde 50 artırıyorsunuz. Belki 2 liralık malı 3 liradan satmanız problem teşkil etmez ama 10 liralık malı 15 liraya çıkarmanız tepki uyandırır. İşte geçtiğimiz aylarda tüketicinin böyle bir durumla karşı karşıya kalması, iktidarı önlem almaya ve müdahalede bulunmaya itti.”

Tanzim geçici çözüm

Devletin sebze-meyve alıp satarak hem üreticiyi hem de tüketiciyi rahatlattığını dile getiren Tavşan, “Fiyatların dengeye oturmasının, hayatın normale dönmesinin ardından kamu kurumları aradan çekilecektir” ifadesini kullandı.

Tüketicinin gözü domateste

Geçtiğimiz hafta açılan tanzim satış merkezlerinde en çok domates satın alındı. Vatandaşlar, domatesin fiyatının daha da düşmesini bekliyor. Ancak üretim yapılan merkezlere yakın olan hallerde fiyatlar 2 liradan başlıyor.

Antalya hallerinde domates kaç lira? (TL)

-Antalya (merkez) 2.70-3.80,

-Kumluca 2.50-4.30,

-Finike 2.50-4.30,

-Gazipaşa 2.00-2.50,

-Alanya 2.00-2.50,

-Demre 2.50-4.30,

-Beykent 2.50-4.30,

-Serik 2.40-3.00