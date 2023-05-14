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Siyaset Halk'tan TİP'e asrın tokadı!
Siyaset

Halk'tan TİP'e asrın tokadı!

Yeniakit Publisher
2023-05-14 21:01:00 -
Halk'tan TİP'e asrın tokadı!

Seçim beyannamelerindeki vaatleri milli ve manevi değerleri hedef almaktan ibaret olan TİP, sandıkta halkın tokadını yedi.

Emek ve Demokrasi İttifakı içinde yer alan TİP, seçim sürecinde CHP'ye yakın medya tarafından büyütülerek halka pazarlanmaya çalışıldı.

TİP seçim vaadi olarak tarikat ve cemaatlerle birlikte Kur'an kurslarını kapatmaya söz vererek, 28 Şubat'ın karanlık ruhunu taşıdığını hiçbir platformda saklamadı.

Eşcinsel sapkınlara da yasal güvence sözü veren TİP'liler, Türkiye genelinde sandıkların yüzde 60'ının açılmasına karşın henüz yüzde 1 oy oranına bile ulaşamadı.

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