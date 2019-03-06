Halkoyunları yarışmasına 22 farklı ekipten 400’ü aşkın yemeni katıldı

Şehitkamil Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu 2019 Yılı Gaziantep Kulüplerarası İl Yarışmasında6 farklı kategoride 22 ekip yarıştı. Organizasyonun açılış ve ödül seremonilerinde halk oyunlarına 50 yılı aşkın süredir hizmet eden halk oyunları eğitmenlerine teşekkür plaketi verildi.

Şehitkamil Belediyesinin katkılarıyla Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ileTürkiye Halk Oyunları Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliğininişbirliği içerisinde düzenlenen2019 YılıKulüpler ArasıHalk Oyunları İl Yarışması 6 farklı kategoride 22 ekibin katılımıyla düzenlendi. Kamil Ocak Spor Salonunda şenlik havasında geçen ve Gazianteplilerin büyük ilgi gösterdiği yarışmada 400’ün üzerinde lisanslı sporcu mücadele etti. Organizasyon esnasında Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Kölemen, Gaziantep Spor Hizmetleri Müdürü Nurettin Özyürek, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu yönetimve teknik kurulu üyeleri ve çok sayıda spor kulübü yöneticisi şampiyon yemenileri yalnız bırakmadı. Yarışmaların ödül seremonileri esnasında Gaziantep Halk Oyunlarına 50 yılı aşkın süre hizmet etmiş usta oyuncu ve müzisyenlere teşekkür plaketi verildi.

Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Birinciliği Yarışması Açılış Seremonisinde konuşan Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Metin Alati, halk oyunları özelinde kültürel faaliyetlerehizmet eden herkesin büyük bir teşekkürü hak ettiğini ifade etti. İl Temsilcisi Alati, şunları söyledi:

“Kulüpler Arası Halk Oyunları İl Yarışmasını bu yıl da büyük bir ilgi ve coşkuylagerçekleştiriyoruz. Organizasyon süresi boyunca 400’ün üzerinde halk oyuncumuzu sahnede misafir edeceğiz. Halk oyunları özelinde kültürel faaliyetlere hizmet eden herkes büyük bir teşekkürü hak ediyor. Bu organizasyonun düzenlemesinde Şehitkamil Belediyemizin büyük destekleri var. Ben tüm camiamız adına Şehitkamil Belediye Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.”