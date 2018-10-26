Halkın seçtiği Telekom yöneticisi

Bu yıl Berlin’de 18’incisi düzenlenen Genişbant Dünya Forumu kapsamında dünyanın önde gelen telekom yöneticileri arasından ‘Halkın Seçimi’ ödülünü Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany aldı.

Dr. Paul Doany, Türkiye’de dış etkilerden arınmış, güvenli ve sağlam fiber altyapının yaygınlaşması için politika belirlenmesinde ve Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri belkemiğinin güçlenmesinde gösterdiği katkılardan dolayı sekiz finalist arasında yer alarak yapılan halk oylaması ile ödüle layık görüldü.

Fiber altyapının yaygınlaşmasındaki başarıları sonucu People’s Choice Ödülü’ne layık görülen Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Genişbant alanında hem ülkemizdeki penetrasyonu artırma hem de şebekeleri dönüştürücü inovasyonları yerli ve milli teknolojilerle gerçekleştirme çalışmalarımız sayesinde böylesine kıymetli bir ödüle layık görülmenin sevinci ve gururunu yaşıyorum” diye konuştu.