Halkın gönlünde hizmete devam! “Biz icraat peşindeyiz”

Adem Şahin

AK Parti Tokat Milletvekilleri Mustafa Arslan ve Yusuf Beyazıt, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nu makamında ziyaret etti. Ziyarette Yusuf Beyazıt, Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a geçtiğimiz hafta gerçekleştirdikleri ziyarette gündeme aldıkları yeni havalimanı inşaatı tamamlanana kadar Türk Hava Yolları tarafından küçük gövdeli uçak kiralamak suretiyle Tokat’a sefer düzenlenmesiyle ilgili görüşmenin detaylarının sorulması üzerine açıklama yaptı. Beyazıt konuyla ilgili; “Şu anda Tokat ölçeğinde bir şehir olup da ikinci havaalanı yapılan tek yer Tokat. Önce bu hakkı teslim edelim. Niye ikinci havaalanını yapıyoruz çünkü mevcut havaalanı ihtiyaca cevap vermiyor. Türk Hava Yolları şu anda dünyanın markası haline gelmiş. Dünyada en çok noktaya uçuş yapan bir hava yolu şirketi. Tokat Havaalanının pistinin yanlış yapılması nedeniyle büyük uçaklar değil orta ölçekli uçaklar yani Sivas, Amasya, Erzincan’a uçan uçakların Tokat’a gelmesi mümkün değil. Pist yanlış yapıldığı için dağlardan iniş yapılamıyor. Biz de pistin yerini değiştirmek yerine havaalanını hemen yakınında başka bir yere yapmak suretiyle uluslararası bir havaalanı olsun istiyoruz. Ayrıca Ulaştırma Bakanımızdan hızlı tren geçen Çamlıca tünelini de istedik. Ve ihalesi yapılmamasına rağmen bunun da sözünü aldık. Sadece o değil, Niksar-Tokat, Niksar-Ünye Yolu, Çorum-Alaca yolunun, Almus yolunun, Osmancık yoluyla ilgili hepsini değerlendirdik. Biz 3 milletvekili olarak birlikte hareket ediyoruz. Ayrımız gayrımız yok birlikte masaya vuruyoruz. Taleplerimizi açık bir şekilde iletiyoruz” dedi.

Tokatlılar şanslı

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Başkan Eroğlu’nun yeniden aday gösterilmesi süreci ile ilgili şu ifadelere yer verdi; “Eyüp Bey belediye başkanlığında çok güzel hizmetler yaptı. Bunu sadece biz siyasiler söylemiyoruz. Seçim zamanlarında gezdiğimiz zaman dükkânlarda, mahallelerde yürüdüğümüz zaman vatandaşlarımız da bunu söylüyor. AK Parti olarak Tokat’ta Eyüp Bey ile devam etme noktasında il teşkilatımızda ya da başka bir yerde en ufak bir nifak olmaksızın, bir dedikodu olmaksızın onun etrafında kenetlendik. Şu anda AK Parti’mizin Tokat’tan Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu’dur.”

“Bu seçimde oy oranımız artacak”

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da ziyarette yaptığı konuşmasında; “Yaklaşık 15 gün önce Belediye Başkanımızın isminin netleştiği belliydi. Ama açıklaması salı günü yapıldı. İnşallah Tokat’ımıza hayırlı uğurlu olur. Biz bu seçimlerde geçen seçimlerde aldığımız oy oranının üzerinde oy alacağımızı düşünüyoruz. Cumhurbaşkanımız adayımızın açıklandığı gün bize 12’de 12 istiyoruz. Ayrıca oy oranının artmasını istiyoruz’ dedi.

Hedef tüm insanlara dokunmak

AK Parti İl Başkanı Metin Polat da, “Geçtiğimiz gün kardeşim Sayın Başkanımızın ifade ettiği gibi, milletvekillerimiz aramızda olamamıştı. Bugünde hem Yusuf Bey hem de Mustafa Bey gelince biz hep beraber teşkilatlar olarak başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. İlimizde malum herkes olup biteni yapılanları takip ediyor. Hakikaten özellikle AK kadroların belediyecilik anlayışı bütün insanlara dokunmak. Herkesin hizmetine bir şeyler sunabilmek. Bu anlamda da biz inanıyoruz ki halkımızın tamamına ulaşıyoruz. Önümüzde ki süreçte daha güzellerini yapacağımıza inanıyorum” dedi.

Daha güzel işler yapılacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Ayaklarına sağlık değerli milletvekillerimiz geldiler bizi bu güzel günde yalnız bırakmadılar. 5 yıla yakın bir zamandır Tokat’ta belediye başkanı olarak görev yapıyoruz. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince de şehrimiz ve insanımız için gayret ediyoruz. Bu zamana kadar yaptığımız bütün bu işlerden dolayı da eğer bir yer edinebilmiş isek halkımız nezdinde, eğer teşkilatlarımız da bir yer bulabilmişsek ne mutlu bize diyoruz. Bu yeni dönemde de aynı düsturla, anlayışla Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi samimiyet, tevazu, gayretle, hem bir taraftan yeniden halkımızın gönüllerine girmek suretiyle çalışmalarımıza devam edecekken, diğer taraftan da şehrimizin büyümesi, gelişmesi anlamında buradaki değerli vekillerimizle teşkilatlarımızla çok daha güzel işler yapmanın da gayreti içerisinde olacağız. İnşallah Allah mahcup etmez” dedi.