Halkçı partinin Kapitalist adayı Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı

“60 metrekarelik alt katı ahır olan evde büyüdüm” diyen CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu servetini açıkladı. İmamoğlu’nun büyük çoğunluğu bir dönem başkanlık yaptığı Beylikdüzü ile Büyüçekmece’de. Güngören’de de hatırı sayılır gayrimenkulü olan İmamoğlu ve ailesinin diğer adresi ise Balıkesir’de CHP tarafından yönetilen Edremit İlçesi oldu. İmamoğlu’nun yeni açıkladığı mal beyanına göre 6 dükkanı, 6 arsası bulunuyor.

İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde 2 dükkan ve 1 mesken, Büyükçekmece'de 2 dükkan, Beylikdüzü'nde 2 arsa, Çanakkale'de ev, Balıkesir'de arsa, Trabzon'da ofis ve dükkan, Çanakkale'de tarla, Balıkesir'de arası olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise Beylikdüzü'nde 1 arsa ve dükkan, Muğla'da mesken, Trabzon'da kargir ev ve arsa ile Trabzon'da tarlası bulunduğu kaydedildi.

8 bin TL'lik silah

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 2013 tarihinde alınan 'Wolsvagen' marak JİP'i olduğu belirtildi. Ekrem İmamoğlu'nun ise 2008 tarihinde alınan 8 bin TL değerinde silahı olduğu kaydedildi.



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Banka hesapları

Buna göre Ekrem İmamoğlu'nun bir bankada 8 milyon 166 bin 645 TL, diğer banka hesabında ise 562 bin TL'si olduğu görüldü.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun ise bir banka hesabında 395 bin 737 dolar, diğer banka hesabında 52 gram altını olduğu kaydedildi.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 8 adet 279 bin 584 TL değerinde pırlanta seti, 35 adet 204 bin TL değerinde altın bilezik, 68 adet 92 bin TL değerinde cumhuriyet ve tam altın, 227 bin TL değerinde muhtelif altını olduğu görüldü.

Mal varlığı bildiriminden bazı ayrıntılar şöyle:

Trabzon'da bir ofis.

Trabzon'da çalılık, fındık bahçesi, tarla.

Çanakkale'de ev ve dam.

Balıkesir'de ev ve arsa.

Trabzon'da dükkan.

Wolkswagen cip.

562 bin TL nakit para.

diğer banka hesabında 8 milyon 166 bin 645 TL nakit para.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 395 bin 737 doları.

Dilek Kaya İmamoğlu'nun 52 gram altını.

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