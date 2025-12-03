  • İSTANBUL
Yaşam Sokakta infaz girişimi! Husumetli komşusunun üzerine aracını sürdü
Sokakta infaz girişimi! Husumetli komşusunun üzerine aracını sürdü

Hatay İskenderun'da iki ay önce pompalı tüfekle işlenen cinayetin ardından, aynı husumetin taraflarından M.Ç. bu kez komşusunu hafif ticari aracıyla ezmeye çalıştı.

Hatay’ın İskenderun ilçesi Buluttepe Mahallesi’nde komşular arasında yaşanan kanlı husumet yeniden alevlendi. Buluttepe Mahallesi'nde 28 Eylül tarihinde komşular arasında yaşanan kavgada 63 yaşındaki Leyla Şahin, pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından; C.Ç., H.O., M.O., M.Ç. ve T.Ç. isimli 5 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, şüphelilerden V.Ş. ile M.Ç. ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı. Olayın üzerinden geçen iki ayın ardından 1 Aralık günü olayın taraflarından olan M.Ç., Buluttepe Mahallesi'nde aynı sokak üzerinde yaşadıkları husumetlisini hafif ticari aracıyla ezerek öldürmeye çalıştı. Akılalmaz olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kasten öldürmeye teşebbüs olayının şüphelisi M.Ç., Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

