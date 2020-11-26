Halkbank’tan, IBAN numarası olmadan 7/24 para transferi kolaylığı

İSTANBUL (AA) - Halkbank, Kolay Adres ve FAST uygulamalarıyla para transferlerinde kullanıcı dostu bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Bankadan yapılan açıklamada, Halkbank'ın dijital kanallarını kullanan 3 milyon kişiyi para transferlerini kolay ve hızlıca yapabilecekleri yeni bir dönemin beklediği bildirildi.

Kolay Adres uygulaması ile Halkbank müşterileri, IBAN ya da hesap bilgilerine ihtiyaç duymadan para transferi yapabilecek. Cep telefonu numarası, e-posta, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarsı/Vergi Kimlik Numarası/YKN ve pasaport numarası gibi temel bilgilerini Halkbank’taki hesabıyla eşleştirenler, işlemlerini dijital kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirebilecekler.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından geliştirilen FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) ödeme sistemi ise Halkbank müşterilerine, farklı bankalardaki hesaplar arasında para transferlerini haftanın 7 günü istedikleri saatte gerçekleştirebilme imkanı sağlıyor. FAST ile bankalar arası transfer işlemleri saniyeler içinde hızla tamamlanıyor.





- "Halkbank’ta bankacılık işlemlerinin yüzde 90’dan fazlası şube dışı kanallarda"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hasan Tuncay, Halkbank müşterileri tarafından yapılan bankacılık işlemlerinin yüzde 90’dan fazlasının şube dışı kanallardan gerçekleştiğine dikkati çekti.

Tuncay, bankanın kolay ve hızlı çözümler üreten yeni uygulamaları hakkında şunları kaydetti:

"Kolay Adres uygulaması, para transferi yapmak için uzun IBAN numaralarını temin etme dönemini bitiriyor. FAST sayesinde de hafta içi mesai saatlerini bekleme zorunluluğu ortadan kalkıyor. Dijital kanallarımızı kullanan 3 milyon müşterimiz artık para transferlerini istedikleri gün ve saatte, IBAN numarası olmadan kolayca yapabilecekler. Hesapların anahtar adreslerle eşleştirilmesini hem bireysel hem de ticari müşterilerimiz için mümkün kılacağız. İnternet bankacılığı ve mobil şubelerimizi kullananların, bir Halkbank şubesine gitmiş kadar rahat etmesini sağlayacağız."

- "Dijital bankacılık alanındaki rekabete hazırız"

Müşterilerin Halkbank şubelerinde alışageldikleri hizmet kalitesini, dijital kanallarda da korumaya büyük önem verdiklerini belirten Tuncay, "Özellikle pandemi sürecinde dijital bankacılık hizmetlerimiz yüksek bir talep gördü. Evinden çıkmadan işlemlerini kolayca yapabileceğini deneyimleyen müşterilerimizin bize duydukları güvenle, bu kanalların geliştirilmesine yönelik beklentiler daha da arttı." ifadelerini kullandı.

Tuncay, "Güçlü yatırımlarımız ve sürekli gençleşen kadrolarımızla, dijital bankacılık alanındaki rekabete hazırız. Kolay Adres ve FAST uygulamaları dijital kanallarımıza olan ilgiyi daha da yükseltecektir. 82 yıllık bankacılık deneyimiyle Halkbank, müşterilerine bu alanda da güvenilir, hızlı ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.