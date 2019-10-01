Halkbank’tan eczacılar için 500 bin liralık destek paketi

Halkbank ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında ülke genelindeki 26 bin 500 civarındaki eczaneyi ilgilendiren ve Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı ile Eczacı Destek Paketi’ni içeren iş birliği protokolü imzalandı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Eczacı Destek Paketi’yle sektördeki firmalara 500 bin liraya kadar destek imkanı sağlanacağını belirterek, “Bu limitin azami 300 bin liralık kısmı Eczacı Paraf KOBİ kredi kartı aracılığıyla kullandırılacak” dedi.

Arslan, eczacılara eşit taksitlerle, 6 ayı anapara ödemesiz, 36 ay vadeli kredi olanağı sağlanacağını belirterek, Eczacı Paraf KOBİ kredi kartının da işletmelere, tedarikçilerden peşin, eşit taksitli ve esnek vadeli mal alımı yapabilme imkanı sunacağını dile getirdi.

Arslan, eczacıların, “Nefes Kampanyası” kapsamında ödemelerini, yılda bir kez ve herhangi bir işletme ücreti ödemeden 3 ay öteleyebileceklerini de ifade etti.

Konuşmaların ardından Arslan ve TEB Başkanı Erdoğan Çolak protokolü imzaladı.