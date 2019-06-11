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Halkbank'ta yaprak dökümü

- Erkek Voleybol Takımı, Alen Sket, Drazen Luburic, Guillaume Quesque ve Michele Baranowicz ile yollarını ayırdı

11 Haziran 2019 Salı 11:43
Halkbank'ta yaprak dökümü


ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı, geçen sezon kadrosunda yer alan oyunculardan dördüyle sözleşme yenilemedi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Alen Sket, Drazen Luburic, Guillaume Quesque ve Michele Baranowicz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "A Erkek Takımı'mızda forma giyerek Süper Kupa’yı müzemize götürmemize, sezonu lider bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne katılmamızda katkıları bulunan değerli oyuncularımıza teşekkür eder, bundan sonraki yaşantılarında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.


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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 11:43
  1. Alen Sket
  2. Drazen Luburic
  3. Erkek Takımı
  4. Guillaume Quesque
  5. Michele Baranowicz
  6. Voleybol

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