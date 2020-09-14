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Spor Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncusu Gökhan Gökgöz: "Takımda tam bir rekabet havası var"
Spor

Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncusu Gökhan Gökgöz: "Takımda tam bir rekabet havası var"

Yeniakit Publisher
2020-09-14 10:15:11 -
Halkbank Voleybol Takımı'nın oyuncusu Gökhan Gökgöz: "Takımda tam bir rekabet havası var"

ANKARA (AA) - Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Gökhan Gökgöz, takımda "muhteşem" bir uyum olduğunu ve hedefe odaklandıklarını söyledi.

Milli voleybolcu Gökhan yaptığı açıklamada, küresel salgınla ilgili yaşadıklarını fırsata çevirdiğini belirterek "O arada, vücudumdaki eksikleri giderdim. Düşünme fırsatım oldu. Hayatımda voleybol olmasaymış ne olurmuş, bunu yaşadım. Bu sorunun cevabı olarak özlem diyebilirim." dedi.

Bu yıl takımın daha kuvvetli, yabancı oyuncuların da daha kaliteli olduğunu kaydeden Gökhan, "Yakaladığımız muhteşem uyum var. Sezonun henüz başı olmasına rağmen, kendimize hedefler belirleyip kitlenmiş ve kenetlenmiş durumdayız. Takımda tam bir rekabet havası var. Bir sonraki maçta sahada olabilmek adına herkes birbirini zorluyor. Bu da bizi başarıya götürecektir diye ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gökhan Gökgöz, takım çalışırken bilimsel yöntemler kullanıldığını, her antrenmanda istatistikler tutulduğunu ve oyuncuların her adımının takip edildiğini aktardı.


- "Milli formayı giymek çok mükemmel bir hissiyattır"


Ailesine de vakit ayırmaya çalıştığını ayrıca hayvansever olduğunu anlatan milli smaçör, "Çok fazla hayvansever insan var, Allah hepsinden razı olsun. Sevmeyenlere de bir şey diyemem. Ama zarar verenler için düşündüklerimi burada dile getiremem." şeklinde görüş belirtti.

Arkas Spor'da oynayan Paulo Bravo'nun küçük yaşlardan itibaren rol modeli olduğunu ifade eden Gökhan, "Halen Bravo'nun smaçör oynadığı dönemlerdeki oyununu, azmini örnek almaya çalışırım." yorumunu yaptı.

Gökhan, milli takım için de "Hangi ülkenin vatandaşı olursanız olun, milli formayı terletmek her zaman farklı duygular yaşatır ve o formayı giymek çok mükemmel bir hissiyattır." değerlendirmesinde bulundu.

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