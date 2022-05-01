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Ekonomi Halkbank girişimcilerin finansmana ulaşmalarını kolaylaştırıyor
Ekonomi

Halkbank girişimcilerin finansmana ulaşmalarını kolaylaştırıyor

Halkbank, 6 girişimci modeline yönelik kredilerini müşterilerine sunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-01 10:33:00 -
Halkbank girişimcilerin finansmana ulaşmalarını kolaylaştırıyor

Genç, Cesur, Usta, Tekno, Halk ve Girişimci Esnaf kredileriyle müşterilerinin finansmana ulaşmalarını kolaylaştırmayı hedefliyor. Girişimci Esnaf Kredisi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın desteğiyle sıfır faizli olarak kullandırılıyor. Girişimcilere kredinin yanında çeşitli ek avantajlar da tanınıyor. Paraf KOBİ Kart, Paraf Business Kart veya Paraf Esnaf Kart’ın yanı sıra girişimcilere Ticari Kredili Mevduat Hesabı ürünleri tanımlanıyor. Halkbank internet ve mobil şubeden yapılacak EFT ile havale işlemlerinden bir yıl boyunca ücret alınmıyor. Finansal desteklerin yanı sıra www.halkbankkobi.com.tr üzerinden danışmanlık yardımı yapılıyor. Ayrıca www.halkbankkobigelisim.com.tr’den ücretsiz olarak online eğitim hizmeti veriliyor.

 

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