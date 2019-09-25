Halkalı-Kapıkule hızlı tren hattının temeli atılıyor

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin Çerkezköy-Kapıkule kesimi yapım işi temel atma töreni 25 Eylül 2019 Çarşamba günü Edirne’de gerçekleştirilecek.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, geçen günlerde yaptığı açıklamada; Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin hızla devam ettiğini ve Çerkezköy-Kapıkule kesimi inşasına 25 Eylül’deki temel atma töreniyle başlanacağını söylemişti. Türkiye’nin Avrupa Birliğine bağlanmasını sembolize eden Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi’nin Türkiye ve AB için stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Aksal; projenin Halkalı-Ispartakule, Ispartakule-Çerkezköy ve Çerkezköy-Kapıkule olmak üzere 3 kısımdan oluştuğu, projenin 155 km’lik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin inşasının Avrupa Birliği ve ülkemizin ortak finansmanıyla gerçekleştirileceği ve toplam 275 milyon euro AB fonu kullanılacağı, 76 km’lik diğer kısımlarının da eş zamanlı olarak TCDD Genel Müdürlüğü tarafından milli bütçe imkanlarıyla inşa edileceği bilgisini vermişti. Ayrıca, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın 08.10.2018 tarihli yazılı soru önergesine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından verilen cevapta, projenin 200 km/saat hızında yolcu ve yük taşıma amaçlı bir hızlı tren hattı olacağı belirtilmişti (22.11.2018 44697349-610.01/87338).

Karaağaç Tarihi Tren Garı’nda 25 Eylül Çarşamba günü saat 11.30’da saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak olan program, açılış konuşmaları ile devam edecek. Saat 12.20’de sahaya canlı bağlantı yapılarak çalışmaların fiili olarak başlatılması gösterisi ve ardından tören kapanışı gerçekleştirilecek. Temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, AB Ulaştırma ve Hareketlilik Komisyoneri Violeta Bulc da katılacak.