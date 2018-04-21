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Halkalı-Kapıkule hattında ilk adım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşasının müşavirliği ile ilgili ihale süreçlerinin başladığını belirterek, “Yakın zamanda yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız” dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 09:24
Halkalı-Kapıkule hattında ilk adım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc’u kabul etti. Heyetler arası Halkalı Tren İstasyonu’nda başlayan görüşme, Çerkezköy’e kadar Halkalı-Çerkezköy Treni’nde devam etti.

Çerkezköy Tren İstasyonu’nda incelemelerde bulunan Bakan Arslan ve Bulc, dönüş yolculuğunda basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Arslan, son bir yıl içerisinde üçüncü kez tarafların bir araya geldiğini, bu durumun ulaştırma alanında verdikleri önemi gösterdiğini söyledi. Bir yıldır yoğun şekilde süren diyalog sürecinin bundan sonra da devam edeceğini vurgulayan Arslan, ilişkilerin ileriye taşınmasının öneminden bahsetti.

Halkalı’dan Çerkezköy’e trenle gittiklerini ve dönüşte yine trende toplantı yaptıklarını kaydeden Arslan, böylece tren yolculuğunun, toplu taşımanın, karbon salınımını önlemenin önemine dair mesaj verdiklerini aktardı. Arslan, AB hibe programıyla gerçekleştirilecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu HattıProjesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası’na ilişkin, “Bu projenin müşavirliği ile ilgili ihale süreçleri başladı. Yakın zamanda yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız. Bu diyalogların sonunda geldiğimiz en önemli noktalardan biri” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 09:24
  1. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
  2. AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc
  3. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi

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