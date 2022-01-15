Halka tatlı tarifi, nasıl yapılır?
Tırtıklı hamurların yağda kızartıldıktan sonra şerbete atılmasıyla elde edilen halka tatlı, genellikle dövülmüş Antep fıstığıyla birlikte servis ediliyor.
Halka tatlı tarifi
Yapımı için malzemeler
- 4 çay bardağı irmik
- 2 çay bardağı un
- 2 adet yumurta
- 1 çay bardağı süt
- 1 çay bardağı yoğurt
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 paket kabartma tozu
- Yarım limonun suyu
- Bir tutam tuz
Kızartmak için:
- Sıvı yağ
Şerbeti için:
- 2 su bardağı şeker
- 2 su bardağı su
- Birkaç damla limon suyu
Halka tatlı tarifi nasıl yapılır?
Şerbetle işe başlayın. Su ve şekeri tencerede karıştırıp kaynatın. Limon suyunu da ilave edin bir taşım daha kaynattıktan sonra soğuması için kenara alın. Hamur malzemelerinin hepsini bir kasede bir araya getirip mikserle çırpın. Karışımı tırtıklı uç takılmış sıkma torbasına doldurun. Derin bir tavada sıvı yağı kızdırın. Hamurları halka şekli vererek kızgın yağa sıkın. Kızaran tatlıları yağdan alıp şerbete atın. Birkaç dakika şerbette beklettiğiniz tatlıları servis tabağına aktarın. Arzu ederseniz üzerine dövülmüş Antep fıstığı serpip servis edin. Afiyet olsun…