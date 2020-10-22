Halka hakaret ederek ünlenen İYİ Partili Arif Kocabıyık CHP'nin bankamatikçisi çıktı

Açtığı youtube kanalı ile Antalya'da Kazım Özal Caddesi'nde vatandaşlara sorular yönelten ve ardından şehir şehir gezmeye başlayan Arif Kocabıyık, geçen sene bir yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle gözaltına alınmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Kocabıyık hakkında 'Devlet büyüklerine hakaret' suçlamasıyla dava açıldı.

Yaptığı röportajlarda vatandaşları devlet ve hükümet aleyhine kışkırtıcı sorular yönelten Arif Kocabıyık'ın daha önce Akdeniz Üniversitesi'nde özel güvenlik görevlisi olduğu sırada öğrencilere orantısız güç uyguladığı fotoğraf karelerine yansımıştı. Üniversite yönetiminin geçen yıl Kocabıyık'ın işine son verdiği öğrenildi.

CHP'nin bankamatikçisi çıktı! İşe gitmeden maaş

Şimdiye kadar birçok şehre giderek buralarda video çeken Kocabıyık'ın yaklaşık 7 aydır CHP'li Konyaaltı Belediyesi'nin Basın ve Halkla İlişkiler biriminde çalışıyor görünerek maaş aldığı belirlendi. Durumun sosyal medyada bazı vatandaşlar tarafından gündeme getirilmesinin ardından sözde televizyoncu Kocabıyık'ın 2 gün önce istifa emesi dikkat çekti. Aynı zamanda İYİ Parti üyesi olan Kocabıyık'ın, İYİ Parti Genel İdare Kurulu'na adaylık başvurusu yaptığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, yaşananlara tepki gösteren AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, Konyaaltı Belediyesi'nin borçlanma taleplerini hatırlatarak, "Para yok deniyor ve böyle ATM işçilerine sahip çıkılıyor. Belediye bünyesinde bu tarz toplumu kışkırtıcı söylemlerle faaliyette bulunan kişiler barındırılmamalıdır. Bu tarz söylemler üreten insanlar hem siyasete hem kurumlara zarar vermektedir. Bu tarz çirkefçe çalışmalara müsaade edilmemelidir" dedi.