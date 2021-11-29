  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Halka arzda rekor
Ekonomi

Halka arzda rekor

2021’de halka arz rekoru kırıldı. Bu yıl 50 halka arz, 20.4 milyar TL gelirle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 21:54:00 -
Halka arzda rekor

Akit  Ekonomi

Peş peşe açıklanan teşvikler, şirketleri Borsa İstanbul’a yöneltti. Halka arz sayısı ve toplanan fon miktarı da pik yaptı.

20.4 milyar TL gelir

Hisse senedi piyasasında 2021’de 50 şirket halka arz gerçekleştirip 20.4 milyar lira gelir elde etti. Bu halka arzlara gelen talep 128.8 milyar lirayı buldu.

Halka açılan şirketler, yerli ve yabancı yatırımcıların kazançlarına kazanç kattı. 2021 başından bu yana BIST-100 endeksi yüzde 20.2, halka arz endeksi yüzde 98.8 yükseliş kaydetti. Halka arz edilen şirketlerin toplam getirisi, borsa ortalamasının 5 katına ulaştı.

Halka arzlar, borsada yatırımcı sayısını yukarıya taşıdı. 2020 sonunda 1 milyon 976 bin olan yerli yatırımcı adedi, 2021 Nisan ayında 2 milyon 661 bine vardı. Yatırımcı adedi ekim sonu itibarıyla 2 milyon 352 bin düzeyindeydi.

Firmalar kritik çağrı

Türkiye ekonomisine büyük güven duyan yabancılar, paralarını Borsa İstanbul’a yatırdı. Yurt dışındaki yerleşik kişiler, 12-19 Kasım döneminde hisse senedi piyasasında 384 milyon dolar tutarında net alım yaptı. Yabancılar, son 4 haftada ise net 1 milyar 162 milyon dolar tutarında hisse senedi aldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, büyümenin dinamosu olan şirketleri ziyaret ettiklerini belirterek, “Bunların faaliyet kârlarının bir bölümünü halkla paylaşmalarını, geri kalanıyla da öz sermayelerini güçlendirmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Çalışmalar hız kesmedi

Ergun, ayrıca tüm dünyayı derinden sarsan pandemi döneminde dahi Borsa İstanbul olarak tüm hizmetleri kesintisiz sunduklarını hatırlattı. Sektör olarak değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurduklarını anımsattı. Ergun, yatırımcıları bilinçlendirmek için önemli adımlar attıklarını da vurguladı. Ergun, “Dijital ortamda seminerlere, TRT EBA’da finansal okuryazarlık yayınlarına yer veriyoruz. Kurumların araştırma raporlarına katkıda bulunuyoruz” diye ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?
Spor

Cemal Aydın sağlık durumu | Cemal Aydın kimdir kaç yaşında?

Cemal Aydın neyi var? Ankaragücü'nün eski başkanlarından Cemal Aydın yoğun bakıma kaldırıldı. Peki, Cemal Aydın'ın neyi var? Cemal Aydın sağ..
Çin radara aldı! Türkiye'ye para yağacak
Ekonomi

Çin radara aldı! Türkiye'ye para yağacak

Gaziantep'e gelen Çinli yatırımcılar, bölgenin ekonomik ve ticari faaliyetlerinden üst düzeyde yararlanmayı hedefliyor. Tedarik zinciri ve d..
CHP'den Tanju Özcan kararı
Siyaset

CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, faşist uygulamalarıyla büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararını 3 Ocak'a erte..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay