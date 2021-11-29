Halka arzda rekor

Akit Ekonomi

Peş peşe açıklanan teşvikler, şirketleri Borsa İstanbul’a yöneltti. Halka arz sayısı ve toplanan fon miktarı da pik yaptı.

20.4 milyar TL gelir

Hisse senedi piyasasında 2021’de 50 şirket halka arz gerçekleştirip 20.4 milyar lira gelir elde etti. Bu halka arzlara gelen talep 128.8 milyar lirayı buldu.

Halka açılan şirketler, yerli ve yabancı yatırımcıların kazançlarına kazanç kattı. 2021 başından bu yana BIST-100 endeksi yüzde 20.2, halka arz endeksi yüzde 98.8 yükseliş kaydetti. Halka arz edilen şirketlerin toplam getirisi, borsa ortalamasının 5 katına ulaştı.

Halka arzlar, borsada yatırımcı sayısını yukarıya taşıdı. 2020 sonunda 1 milyon 976 bin olan yerli yatırımcı adedi, 2021 Nisan ayında 2 milyon 661 bine vardı. Yatırımcı adedi ekim sonu itibarıyla 2 milyon 352 bin düzeyindeydi.

Firmalar kritik çağrı

Türkiye ekonomisine büyük güven duyan yabancılar, paralarını Borsa İstanbul’a yatırdı. Yurt dışındaki yerleşik kişiler, 12-19 Kasım döneminde hisse senedi piyasasında 384 milyon dolar tutarında net alım yaptı. Yabancılar, son 4 haftada ise net 1 milyar 162 milyon dolar tutarında hisse senedi aldı.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, büyümenin dinamosu olan şirketleri ziyaret ettiklerini belirterek, “Bunların faaliyet kârlarının bir bölümünü halkla paylaşmalarını, geri kalanıyla da öz sermayelerini güçlendirmelerini sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Çalışmalar hız kesmedi

Ergun, ayrıca tüm dünyayı derinden sarsan pandemi döneminde dahi Borsa İstanbul olarak tüm hizmetleri kesintisiz sunduklarını hatırlattı. Sektör olarak değişen koşullara hızlı bir şekilde ayak uydurduklarını anımsattı. Ergun, yatırımcıları bilinçlendirmek için önemli adımlar attıklarını da vurguladı. Ergun, “Dijital ortamda seminerlere, TRT EBA’da finansal okuryazarlık yayınlarına yer veriyoruz. Kurumların araştırma raporlarına katkıda bulunuyoruz” diye ekledi.