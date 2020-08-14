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Dünya

Halka açık yerlerde sigara içmeyi yasakladılar

İspanya hükümeti, koronavirüs bulaşma riskini arttırdığı gerekçesiyle halka açık yerlerde sigara içmenin yasaklandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-14 04:23:00 -
Halka açık yerlerde sigara içmeyi yasakladılar

Tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüs salgınına ilişkin İspanya hükümetinden ilginç bir karar geldi. İspanya hükümeti, sosyal mesafenin mümkün olmadığı durumlarda sokak ve restoran gibi halka açık yerlerde sigara içme yasağı kararı aldı.

Yapılan açıklamada, dumandan çıkan damlacıklar ile birlikte koronavirüs bulaşma riskinin arttığı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bölge yetkililerinden Alberto Nunez Feijoo, sigara içmenin koronavirüs tehlikesini arttırdığına dikkat çekerek "Sigara içmek, yakındaki insanlarla ve herhangi bir sosyal mesafe olmaksızın yüksek bir enfeksiyon riski oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Fransa'da da benzer önlemler alındı

Koronavirüsün en çok etkilediği bir başka ülke olan Fransa hükümeti ise, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine dayanarak nikotin ürünlerinin satışının yasaklandığını duyurdu.

Öte yandan uzmanlar, sigara içenlerin solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma olasılığının daha yüksek olduğunu ve daha sonraki bir aşamada pnömoni gibi komplikasyonlar geliştirme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.

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