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Halk TV'yi birbirine katmıştı! Deniz Baykal'ın kızından oğluna büyük torpil

CHP'nin sözcülüğünü yapan Halk Tv'deki ayrılıkların sorumlusu olarak gösterilen Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın ardından kanalda flaş bir gelişme yaşandı. Baykal, bu kez oğlunu kanala CEO olarak atadı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:21
Halk TV'yi birbirine katmıştı! Deniz Baykal'ın kızından oğluna büyük torpil

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, yönetime gelmesinin ardından kanalda çok sayıda kişinin işine son vermişti

Halk TV'de eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal, oğlu Alican Erkılıç'ı CEO olarak atadı.

Kanalın hisselerini elinde bulunduran eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, 31 Mart seçimlerinin ardından yönetim değişikliğine gitmiş ve kanalın başına kızı Aslı Baykal'ı getirmişti. Aslı Baykal da 23 yaşındaki oğlu Alican Baykal Erkılıç'ı CEO olarak atadı. Alican Erkılıç, Ankara'da aldığı lise eğitimi boyunca Deniz Baykal'ın evinde kalmıştı.

Deprem etkisi oluşturmuştu

Halk TV, 31 Mart yerel seçimlerinin hemen ardından Semra Topçu, Lâle Özan Arslan, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel’in iş akitlerini feshetmiş Uğur Dündar da yaşananlara tepki göstererek kurumla yollarını ayırmıştı. Yayın kuruluşu hemen ardından Bülent Mumay’ın yönetimindeki halktvcom.tr ekibinin işine son verdi. Halk TV, bir süre önce 11 çalışanın yazdığı mektupla gündeme gelmişti. Yönetim değişikliğinin sonra baskı ve mobbinge maruz kaldıklarını dile getiren çalışanlar, Temmuz ayında 2 aylık bir bebeği olan ve işten çıkarılmış çalışma arkadaşlarının işsizlik maaşı almasına bile engel olunduğunu ifade etti.

Mektupta, "Emekçilere ve emeğe reva görülen bu muamele neyin kinidir? Bununla ne amaçlanmaktadır? Kısa süreliğine asgari yaşam geliri sağlayan işsizlik maaşına mani olmakla ne elde edilecektir, işsizliğe itilen emekçilerin cüzi miktardaki işsizlik maaşını bile almaması sağlanarak aileleriyle beraber parasız, aç susuz kalması mı istenmektedir? Gazetecilik ve emekçi hakları bir yana insan onuruna da mı saygı kalmamıştır? Kurum içerisinde güven, huzur, dayanışma alt üst edilmiş, yıllarca beraber çalışan emekçiler, idari makama adeta jurnalcilik yapan maalesef bazı 'arkadaşlarımızın' çabasıyla aslı astarı olmayan iddialar üretilir korkusuyla sohbet bile edemez hale getirilmiştir" denildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 21:21
  1. Antalya
  2. Ankara
  3. Halk TV
  4. Deniz Baykal

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