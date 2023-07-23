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Siyaset Halk TV'yi beslemeyeceklerini açıklayan CHP'li Eren Erdem'den pişkin savunma
Siyaset

Halk TV'yi beslemeyeceklerini açıklayan CHP'li Eren Erdem'den pişkin savunma

Yeniakit Publisher
2023-07-23 17:54:00 - 2023-07-23 18:14:38
Halk TV'yi beslemeyeceklerini açıklayan CHP'li Eren Erdem'den pişkin savunma

Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdikleri için Halk TV'ye parayı kestiklerini açıklayan CHP'den pişkin bir açıklama geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, "Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız." dedi.

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçimlerden önce yere göğe sığdıramayıp seçim hezimetinin ardından yerin dibine sokan Halk TV'ye yönelik para akışını kestiklerini açıkladı.

CHP'nin fonlamaktan vazgeçtiklerini duyurmasının ardından, Halk TV’de yayımlanan ‘Görkemli Hatıralar’ programının Antalya Döşemealtı’nda yayınlanmasına izin verilmediği belirtildi. Halk TV'den CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem’e yönelik tepkilerin ardından CHP’li Erdem açıklama yaptı.

CHP’nin kurumsal kararlarının kişiselleştirilmemesini talep eden Erdem, partinin “sansür” uygulamadığını iddia etti.

Halk TV çalışanlarının kararlarının hedefi olmadığını belirten Erdem’in şu ifadeleri kullandı:

Elbette Halk TV, program yapmak maksadıyla “her TV kanalı” kadar Belediyelerimizden yer tahsis talebinde bulunabilir. Bu tahsisleri gerçekleştirmekte bir beis yoktur. Ancak, kurumsal olarak ilgili programlara katılmak yahut katılmamak tercihimiz, medya tutum belgemiz doğrultusunda tümüyle partimizin inisiyatifindedir. Partimizin yayınladığı genelge açıktır. Bu genelgede hiçbir koşulda Halk TV kanalının iddialarının aksine, "SANSÜR uygulama ifadesi” yoktur.
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"Ne sansür getiririz, ne yasaklarız"

Ajanslar, yayın organları ve benzer kuruluşlar ile reklam anlaşmaları yapmayı tercih etme yahut etmeme hakkımız saklıdır. Elbette ne sansür getiririz, ne yasaklarız. İletişim çerçevemiz budur. Bu bağlamda; almış olduğumuz “tüm reklam ve canlı yayın hizmeti alımı anlaşmalarımızı sonlandırma” kararına oluşan tepkiden kaynaklı olduğunu düşündüğüm, gerçekle bağdaşmaz haberler doğru değildir. Halk TV'de çalışan basın emekçisi arkadaşlarımız kararımızın hedefi değildir. Türkiye'de bu kadar yakıcı gündem varken bu tartışmanın odağı haline gelmeyi uygun bulmuyor, halkımızın ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

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