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Gündem Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu Fatih Altaylı’ya açıkladı! CHP trollere para yağdırıyor
Gündem

Halk TV’nin sahibi Cafer Mahiroğlu Fatih Altaylı’ya açıkladı! CHP trollere para yağdırıyor

Yeniakit Publisher
2023-07-26 07:53:00 - 2023-07-26 08:01:32

Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'i kastederek " Şu anda bu denilen şahıs bir trol ordusu yaratıyor, bir takım youtuberlara bir takım yerlere gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, önceki gün akşam saatlerinde Halk TV ile yaptıkları sözleşmeyi feshettiklerini duyurmuştu. Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu da gündemle ilgili gazeteci Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

Mahiroğlu, "Size gelen CHP'den gelen paraları ‘şu gazeteciye şu maaş, bu gazeteciye bu maaş, şu gazeteciyi işe alın’ şeklinde bir yaklaşım oldu mu hiç?" sorusuna, "Bana bunu kimse söyleyemez. Hiç kimse söyleyemez. Fakat kulağıma şöyle sözler geliyor. Şu anda bu denilen şahıs bir trol ordusu yaratıyor, bir takım youtuberlara bir takım yerlere gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor bu korkunç bir şey." yanıtını verdi.

 

İşte konuşmanın ayrıntıları:

Fatih Altaylı: Kemal beyin 2 kere şey dedi, ‘iktidardan nemalanan yayınları ve gazetecileri ben biliyorum 5 müteahhitten para alanlar, iktidardan para alıp sahte muhalefet yapanlar’ diye. Size gelen CHP'den gelen paraları ‘şu gazeteciye şu maaş, bu gazeteciye bu maaş, şu gazeteciyi işe alın’ şeklinde bir yaklaşım oldu mu hiç? Siz o parayı şartlı bir reklam diye aldınız mı? İsim vermiyim, 'bunu Ahmet'e verin şunu Ayşe'ye verin. Bunu Fatma'ya verin gibi bir yaklaşım var mıydı? CHP'nin size verdiği paralarda?'
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cafer Mahiroğlu: Bu soruyu ben burada misafirinizim. Ben 3 yıl sonra bir yayında konuşuyorum. Bana bunu kimse söyleyemez. Hiç kimse söyleyemez. Ben buraya tırnaklarıyla gelmiş bir adamım. Sermayemde nettir, her kuruşu da bu ülkede kontrol edilmiştir. MASAK'ı da bakmıştır, bakması gereken yerlerde bakmıştır. Hiç bir Allah'ın kulu da bunu söyleyemez. Fakat kulağıma şöyle sözler geliyor. Şu anda bu denilen şahıs bir trol ordusu yaratıyor, bir takım youtuberlara bir takım yerlere gidip 100-150 bin lira aylıklar vererek bir ordu kuruyor bu korkunç bir şey. Ben burada diyorum ki sesleniyorum o tweetimde, “CHP acilen böyle bir ne olduğu belirsiz karanlık bir adamdan kurtulmak zorundadır. Kurtulmak zorundadır" biz bunu taşıyamayız. Bugün bir gazete sahibi bana diyor ki bana 100-150 bin lira teklif etti. Birkaç youtubera kabul etmiyorlar. Sen bu kaynağı nereden buluyorsun? Biz ne için mücadele ettik kardeşim? Biz neyin bedelini ödedik bu güne kadar? Tekrardan bir diktatör yaratmak için mi mücadele ettik? Bunun için mi biz buradayız?

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Yorumlar

Şamil

  Köpek denilen varlık yemeğini verdiğinizde size alışır ve artık size zarar vermez . Yemek vermemeye başlarsanız yinede size zarar vermez . Bayır domuzları ise yemek versenizde vermesenizde heran size saldırabilir daha doğrusu kime saldıracağı belli olmaz , hayvanlar aleminden birkaç bilgi vermek istedim :)
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