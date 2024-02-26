Halk TV'nin 'protokol krizi' yalanı ifşa oldu! Murat Kurum törende yaşananları anlattı

İstanbul'un çehresini değiştirecek Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi düzenlenen törenle bugün hizmete açıldı.

Raylı sistemin yanında kente dev bir yeşil alan kazandıran projenin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen törende Cumhur İttifakı ve AK Parti İstanbul Adayı Murat Kurum ile eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım da yer aldı.

Halk TV'den algı operasyonu

Törende kurdele kesimi sırasında Kurum ile Yıldırım arasında geçen diyalog da Halk TV tarafından çarpıtılarak "Açılış Töreninde Protokol Krizi! Murat Kurum, Yerini Değiştirmeyen Binali Yıldırım'a Sinirlendi" başlığıyla kamuoyuna servis edildi.

Murat Kurum o anları anlattı

Ancak Halk TV'nin bu algı operasyonu kısa sürede çöktü. Halk TV'nin hedef aldığı Murat Kurum, Haber Türk TV'de çıktığı canlı yayında kurdele kesimi sırasında yaşananları anlattı.

Binali Yıldırım'ı projede emeği geçtiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına geçmesini söylediğini aktaran Kurum, "Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul'un gündemi bu mu? Bir kriz yok. Binali ağabeyimiz gerçekten tevazu sahibi siyasi bir büyüğümüz. O da nezaket gösterdi ve dedi ki oraya durmuşlar oraya geçmeyeyim burada durayım. Sen adaysın sen gel burada dur diye çekiştirdi." dedi.

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