Halk TV'den Gökhan Zan'a sansür! Konuşurken mikrofonu aldılar
Halk TV'nin skandalları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz gün sahtekar muhabirle gündeme gelen Halk TV, CHP'yi eleştiren Gökhan Zan'ın önünden mikrofonu kaldırdı.
TİP'in Hatay Adayı Gökhan Zan, CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ı hedef alınca canlı yayında Halk TV muhabiri, mikrofonu Zan'ın önünden aldı.
O anlar böyle görüntülendi.
Geçtiğimiz gün de bir provokasyona imza atmıştı
CHP’nin yarı resmi yayın organı Halk TV’de büyük bir provokasyona imza atıldı. Halk TV’nin sokak röportajlarında kullandığı muhabiri başka bir röportajda halktan biri gibi kullanıp duygu sömürüsü yaptılar. O anlar ifşa oldu.
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