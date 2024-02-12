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Gündem Halk TV'den Gökhan Zan'a sansür! Konuşurken mikrofonu aldılar
Gündem

Halk TV'den Gökhan Zan'a sansür! Konuşurken mikrofonu aldılar

Yeniakit Publisher
2024-02-12 14:55:00 -

Halk TV'nin skandalları bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz gün sahtekar muhabirle gündeme gelen Halk TV, CHP'yi eleştiren Gökhan Zan'ın önünden mikrofonu kaldırdı.

TİP'in Hatay Adayı Gökhan Zan, CHP'nin adayı Lütfü Savaş'ı hedef alınca canlı yayında Halk TV muhabiri, mikrofonu Zan'ın önünden aldı.

O anlar böyle görüntülendi. 

Geçtiğimiz gün de bir provokasyona imza atmıştı

CHP’nin yarı resmi yayın organı Halk TV’de büyük bir provokasyona imza atıldı. Halk TV’nin sokak röportajlarında kullandığı muhabiri başka bir röportajda halktan biri gibi kullanıp duygu sömürüsü yaptılar. O anlar ifşa oldu.

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Yorumlar

Du bakalım nereye kadar gider

Koltuk ... koltuk koltuk sevdası... herşeyi söyletir... Atatürk ve Hatay ' ı kullanmayı da ihmal etmemiş...evet artık Hatay senin şahsî meselen oldu... ve artık değil... çoktandır "değişimin" içinde savrulmuş da savrulmuş...

a.d.

…. şu şekilsizi yahu......
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