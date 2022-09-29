Halk TV'de tarihi kapak! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite arkadaşı karşısında dillerini yuttular...

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Gazeteci Rafael Sadi, CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV canlı yayınında konuştu.

Şirin Payzın moderatörlüğündeki programda Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendiren Sadi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı üniversitede okuduğunu ve sıra arkadaşı olduklarını söyledi.

Emin Çapa araya girerek, "Rafael Bey, kim sınıf arkadaşınız, orayı ben kaçırdım." dedi. Sadi "Recep Bey. Hani diploması var mı yok mu tartışılan, üniversitede 4 sene beraber okuduk aynı sırada." diye karşılık verdi.

Stüdyo buz kesti!

Tarihi kapak stüdyodakileri şoke ederken, Şirin Payzın, ne diyeceğini bilemedi. Payzın, "Peki, bize şey anlatın. O yuıllardan bu yıllara değişti mi?" sorusunu yöneltti.

Programın ilgili bölümü sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.