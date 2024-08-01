Halk TV’de skandal anlar! Cem Toker haddini aştı
Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker’in, İsrail hayranlığı yapılan HALK TV’deki "İsrail'e kafa tutan Arap liderler yaradanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı." şeklindeki hadsiz açıklaması büyük tepki topladı.
Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran'da kaldığı konutunda gerçekleştirilen suikastı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen "Bir gece ansızın gelebiliriz" söylemi üzerinden İsrail'i övücü bir şekilde yayınlayan HALK TV’nin skandalları bitmiyor.
Liberal Demokrat Parti eski Genel Başkanı Cem Toker, canlı yayında "İsrail'e kafa tutan Arap liderler yaradanlarıyla buluştu, hepsinin icabına bakıldı." İfadeleri ile tepki çekti.
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