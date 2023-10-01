Halk TV'de parlamenter sistem istemeyiz sesleri
Halk TV canlı yayınında parlamenter sistem hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Tolga Şirin, daha önce karşı çıktıkları Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni savunur hale geldi.
Daha önce Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik küfre varan eleştirilerde bulunan muhalefet cephesi parlamenter sisteme karşı çıktı. Halk TV canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Tolga Şirin, parlamenter sisteme geçme isteğinin AK Parti cephesinde güçlü bir şekilde savunulduğunu söyledi.
Şirin'in açıklamaları şöyle:
Bir anayasa değişikliğine siz AK Parti daha istekli değil dediniz. CHP de parlamenter rejime geçiş için olumlu bir sinyal verdi. Şimdi yüzde 50+1'e geçme sorunu var. Parlamenter rejim olursa Cumhurbaşkanı Erdoğan için iyi olur. Siz yüzde 34 oyla seçilebilirsiniz. Bu sadece MHP'nin işine gelmez. Politik gerçeklerden kopuk bir ilke yazdığınızda gerçekler çok farklılık gösterir. 6'lı masada anayasa değişikliği için en istekli olanın CHP olması da dikkat çekici.
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