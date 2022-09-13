Halk Tv'de ortalık karıştı! İsmail Küçükkaya ile İrfan Değirmenci birbirine girdi

FOX TV'den ayrılan ve Halk TV’ye transfer olan İsmail Küçükkaya kanalı karıştırdı. Gökmen Karadağ’ın, adı Korkmaz Karaca ve Sezgin Baran Korkmaz’la anılan İsmail Küçükkaya’ya tepki olarak ayrıldığı iddia edilmişti. Öte yandan İsmail Küçükkaya’nın dünkü programında sarf ettiği sözler İrfan Değirmenci’nin tepkisini çekti.

Geçtiğimiz günkü yayında İsmail Küçükkaya, “Biz fakir bir kanalız. Ama hedefleri olan, hayalleri olan, umutları olan ve daha önemlisi geleceği olan bir kanalız. Ben bu vizyon için geldim. Uluslararası bir markanın kanalından çıkıp başka bir kanala gelmek kolay değil.” demişti.

Medyaradar'da yer alan habere göre, İrfan Değirmenci, söz konusu ifadelere sosyal medya hesabından attığı tweetle tepki gösterdi.

“Halk Tv'nin zenginliği, gazeteciliğin namusuna sahip çıkan basın emekçilerinin varlığıdır” diyerek ‘namus’ göndermesinde bulunan Değirmenci, sözlerini şöyle noktaladı:

“Halk Tv'nin zenginliği ondan asla vazgeçmeyen, zor zamanlarında destek olan seyircisinin varlığıdır. Bu anlamda çok zengin bir kanaldır bu kanal. Parayla pulla ölçülemeyecek kadar zengin.”