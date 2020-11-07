Halk TV’de ‘kim daha güzel sallıyor’ yarışı

CHP yandaşlığla bilinen Halk TV yeni bir skandalla gündeme geldi.

Türkiye'ye karşı algı operasyonları yapan İrfan Değirmenci, "Somali'nin IMF'ye olan 3.5 milyon dolarlık borcunu Türkiye ödedi" dedi.

Kanalın "laiklik" diye ortalığı yıkan sunucusu Ayşenur Arslan "Birden bire Resmi Gazete'de bir yazı yayımlandı. Türkiye, Somali'ye IMF'ye olan borcunu ödemek için 2,5 milyar dolar hibede bulunacak." ifadelerini kullandı.

Var mı arttıran?

Halk TV'yi takip eden izleyicilerin aklıyla dalga geçen Değirmenci ve Arslan sosyal medyada "Kim daha güzel sallıyor" ve "Var mı arttıran?" gibi ifadelerle alay konusu oldu.