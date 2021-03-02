  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Halk TV'de İrfan Değirmenci zırvalığı! Kafeyi pavyona çevirenleri sahiplendi ceza yazan polisi eleştirdi
Medya

Halk TV'de İrfan Değirmenci zırvalığı! Kafeyi pavyona çevirenleri sahiplendi ceza yazan polisi eleştirdi

Halk TV'de sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerle ilgili haber sunan İrfan Değirmenci, kafeyi pavyona çevirdikleri için ceza yiyen işletme sahiplerini savunurken ceza yazan polisi eleştirdi. Polisin ihlal yapanlara 'vatan haini' dediğini söyleyen İrfan Değirmenci, haber KJ'si ile de çelişti.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 18:59:00 -

yeniakit.com.tr

CHP yandaşı Halk TV’de Ana Haber Bülteni’ni sunan İrfan Değirmenci, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenlere ceza kesilmesini eleştirirken polisin ihlal yapanları ‘vatan haini’ yerine koyduğunu söyleyerek zırvaladı.

Kısıtlamaları ihlal edenlere ceza

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra birçok ek tedbir alındı. Belirli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis 7/24 denetim yaparak ihlal yapanlara ceza kesiyor.

Yapılan uygulamalarla vaka sayısı birçok ilde azalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada kontrollü normalleşmeye geçildiğini duyurdu.

İrfan Değirmenci ceza yazan polisi eleştirdi

Halk TV’de Ana Haber Bülteni’ni sunan ve yaptığı saçmalıklarla zaman zaman gündeme gelen İrfan Değirmenci, söyledikleri ile bir kez daha gündeme gelmeyi başardı.

İrfan Değirmenci, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kafelerini pavyona çeviren işletme sahiplerini adeta savunmaya kalktı. Değirmenci, insan sağlığını tehdit ederek yasakları çiğneyenlere kesilen cezaları eleştirmeye çalışırken Halk TV KJ’sinde yer alan yazı ise trajikomik anlara neden oldu.

Halk TV KJ'si ile zıt düştü

KJ’de yer alan “Yasaklar yine hiçe sayıldı” yazısıyla, yasağı çiğneyenler eleştirilirken; İrfan Değirmenci, yasağı çiğneyenlere kalkan olmaya çalıştı.

Değirmenci daha da ileri giderek polisin ihlal yapanları ‘vatan haini’ ilan ettiğini söyledi. Polisi ceza yazma meraklısı olarak gösteren Değirmenci, "Vatandaş biraz sesini yükseltirse 'sus vatan haini misin' diyorlar." diyerek zırvaladı. 

40 TL mi, 25 TL mi bir karar ver? İrfan Değirmenci kendini taca attı
40 TL mi, 25 TL mi bir karar ver? İrfan Değirmenci kendini taca attı

Gündem

40 TL mi, 25 TL mi bir karar ver? İrfan Değirmenci kendini taca attı

Erdoğan'ın AB çağrısı sonrası konuştu! Tarihi diziler İrfan Değirmenci'yi rahatsız etti
Erdoğan'ın AB çağrısı sonrası konuştu! Tarihi diziler İrfan Değirmenci'yi rahatsız etti

Medya

Erdoğan'ın AB çağrısı sonrası konuştu! Tarihi diziler İrfan Değirmenci'yi rahatsız etti

'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu
'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu

Medya

'Yalan makinası' İrfan Değirmenci’nin yüzsüzlüğü ‘pes’ dedirtti! İzleyicisini ‘aptal’ yerine koydu

İrfan Değirmenci'nin 'aşı' çarpıklığı! Önce 'güvenemem' dedi sonra mağduriyeti oynadı
İrfan Değirmenci'nin 'aşı' çarpıklığı! Önce 'güvenemem' dedi sonra mağduriyeti oynadı

Medya

İrfan Değirmenci'nin 'aşı' çarpıklığı! Önce 'güvenemem' dedi sonra mağduriyeti oynadı

Halk TV'de ilginç anlar! İrfan Değirmenci küçükbaş hayvanlara ses oldu
Halk TV'de ilginç anlar! İrfan Değirmenci küçükbaş hayvanlara ses oldu

Medya

Halk TV'de ilginç anlar! İrfan Değirmenci küçükbaş hayvanlara ses oldu

Koyunoloji uzmanı İrfan Değirmenci: Latife yapmıştık!
Koyunoloji uzmanı İrfan Değirmenci: Latife yapmıştık!

Medya

Koyunoloji uzmanı İrfan Değirmenci: Latife yapmıştık!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)
Gündem

Boğaziçi’nde Melih Bulu’ya kazan kaldıran akademisyen sayısı ağızları açık bıraktı (!)

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerin sadece azgın azınlığı ilgilendirdiği bir kez daha tescillendi. 915 akademisyenin görevli olduğu Boğaz..
CHP’de erkek erkeğe rezalet
Gündem

CHP’de erkek erkeğe rezalet

Zincirleme şekilde taciz ve tecavüzlerin yaşandığı, gayri ahlaki ilişkilerin adeta salgına dönüştüğü CHP’de şimdi de ‘eşcinsel’ bir sapkınlı..
Türkiye'den flaş S-400 çağrısı!
Gündem

Türkiye'den flaş S-400 çağrısı! "Her şey mümkün"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin dış politikası ve S-400 konusuna yönelik çok önemli açıklamalarda bulundu. S-400 meseles..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay