Halk TV'de İrfan Değirmenci zırvalığı! Kafeyi pavyona çevirenleri sahiplendi ceza yazan polisi eleştirdi

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CHP yandaşı Halk TV’de Ana Haber Bülteni’ni sunan İrfan Değirmenci, sokağa çıkma kısıtlamalarını ihlal edenlere ceza kesilmesini eleştirirken polisin ihlal yapanları ‘vatan haini’ yerine koyduğunu söyleyerek zırvaladı.

Kısıtlamaları ihlal edenlere ceza

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra birçok ek tedbir alındı. Belirli gün ve saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis 7/24 denetim yaparak ihlal yapanlara ceza kesiyor.

Yapılan uygulamalarla vaka sayısı birçok ilde azalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada kontrollü normalleşmeye geçildiğini duyurdu.

İrfan Değirmenci ceza yazan polisi eleştirdi

Halk TV’de Ana Haber Bülteni’ni sunan ve yaptığı saçmalıklarla zaman zaman gündeme gelen İrfan Değirmenci, söyledikleri ile bir kez daha gündeme gelmeyi başardı.

İrfan Değirmenci, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek kafelerini pavyona çeviren işletme sahiplerini adeta savunmaya kalktı. Değirmenci, insan sağlığını tehdit ederek yasakları çiğneyenlere kesilen cezaları eleştirmeye çalışırken Halk TV KJ’sinde yer alan yazı ise trajikomik anlara neden oldu.

Halk TV KJ'si ile zıt düştü

KJ’de yer alan “Yasaklar yine hiçe sayıldı” yazısıyla, yasağı çiğneyenler eleştirilirken; İrfan Değirmenci, yasağı çiğneyenlere kalkan olmaya çalıştı.

Değirmenci daha da ileri giderek polisin ihlal yapanları ‘vatan haini’ ilan ettiğini söyledi. Polisi ceza yazma meraklısı olarak gösteren Değirmenci, "Vatandaş biraz sesini yükseltirse 'sus vatan haini misin' diyorlar." diyerek zırvaladı.