Halk TV'de CHP'yi zora sokan 'sınır ötesi operasyon' sorusu! 'Geçmişte Trump bugün Kılıçdaroğlu tehdit etti'

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Halk TV canlı yayınına katılan CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan, stüdyodakilerin sorularını cevapladı.

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yönelttiği soru ile Özcan'ı zor durumda bıraktı.

İstemeden ifadeleri buraya geldi!

Kahveci, sormak istediği soruda karmaşık ifadeler kullanarak, ABD Başkanı Trump'ın geçtiğimiz yıllarda yapılan Barış Pınarı Harekatı'na sözde bir mal varlığı iddiası ile engel olmaya çalıştığını hatırlattı.

Ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yeniden sınır ötesi harekat açıklaması yaptığını belirten Kahveci, bu sefer de Kılıçdaroğlu'nun sözde bir iddia ile mal varlığı tehdidinde bulunduğunu anımsatarak, Trump ile Kılıçdaroğlu'nun çıkışlarını benzettiğini söyledi.

CHP'li Yurter Özcan beklemediği yerden soru gelince, Erdoğan'ın sınır ötesi harekatı ile Kılıçdaroğlu'nun iddiasının aynı ana denk gelmesi için "tesadüf" demekle yetindi.