Halk TV'de Ayşenur Arslan'dan alçakça sözler! Yetkililer harekete geçecek mi?

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Taksim İstiklal Caddesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 vatandaşımız da yaralandı. Kanlı saldırıyı gerçekleştiren terörist, emniyet güçleri tarafından kısa sürede ikamet ettiği evde kıskıvrak yakalanırken, teröristin Suriye'de PKK/KCK//PYD/YPG'nin özel istihbarat elemanı olarak yetiştirilip Türkiye'ye gönderildiği ortaya çıktı.

Taksim'de yaşanan bombalı saldırı Türkiye'yi yasa boğarken CHP tarafından fonlanan Halk TV'de skandal bir yayına imza atıldı. Daha önce de defalarca kez rezil ifadelerle hükümeti hedef alan Ayşenur Arslan canlı yayında alçakça imada bulundu.

"AKP tek başına iktidar olma şansını kaybedince yine bombalar patlamaya başlamıştı"

Arslan açıklamasında, ''2015 seçimlerini hatırlayın. 7 Haziran'da AKP tek başına iktidar olma şansını kaybedince yine bombalar patlamaya başlamıştı peş peşe. En son 10 Ekim'de Ankara'da gar önünde patladı. 1 Kasım seçimlerinde AKP tekrar oylarını artırdı. İstanbul'daki saldırı PKK-PYD-YPG var, talimatla bombacı oradan geldi açıklamaları sanki biz bu filmi yeniden mi görüyoruz. Bu film yeniden mi vizyona girdi.? sorularını uyandırıyor.'' ifadelerini kullandı.

Bombalı saldırıyı 'oylarını artırmak için' AK Parti hükümetinin yaptırdığını ima eden Ayşenur Arslan için yetkililerin harekete geçip geçmeyeceği merak konusu oldu.